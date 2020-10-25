ترامب يحرج نتنياهو على الهواء والأخير يفلت من الفخ .. فيديو

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تفادى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوقوع في موقف محرج بعد أن وجه له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سؤالا حول منافسه الديمقراطي جو بايدن خلال مكالمة هاتفية مصورة.
وخلال مكالمة مصورة بينهما بعد الإعلان عن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والسودان، خاطب ترامب نتنياهو متسائلا: "هل تعتقد أن جو النعسان يمكنه أن يبرم مثل هذه الصفقة؟ هل تعتقد ذلك؟ أنا لا أعتقد هذا".
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ونجح رئيس الحكومة الإسرائيلي بتدارك الموقف وتقديم جواب حيادي قائلا: "سيادة الرئيس، أمر واحد يمكنني أن أقوله لك: نحن نقدر الجهود للوصول إلى السلام من أي طرف أمريكي، ونحن نقدر جدا ما قدمته لنا بصورة استثنائية".
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