للرجل.. هذه حقيقة فائدة الأطعمة الحارة في العلاقة الحميمة؟

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:١٠ صباحاً (دوت الخليج)

من الأمور الشائعة بين الرجال تناول بعض الأطعمة للحصول على الفائدة خلال العلاقة الزوجية، ومن ضمن هذه الأطعمة التي يوصي بها البعض الفلفل الحار والأطعمة الحارة بشكل عام، لكن ما حقيقة هذا الأمر؟.

أجرى فريق من العلماء من جامعة جرينوبل الفرنسية، دراسة للتأكد من صحة مفهوم أن الأطعمة الحارة مفيدة للعلاقة الزوجية، بإجراء اختبارات شارك فيها رجلًا أعمارهم 18 – 44 سنة، من مدينة جرنوبل بجنوب شرق فرنسا، بحسب موقع "self" المعني بالصحة والمنوعات.

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وعرض على المشتركين في الاختبار تناول بطاطس مسلوقة وعليهم اختيار صلصة الفلفل الحار بدرجات قوتها المختلفة، حسب رغبتهم.

ونشرت الدراسة في مجلةhysiology and Behavior ‎، وقاس الباحثون خلالها مستوى هرمون "التستوستيرون" في لعاب الرجال في الاختبارات، حيث تبين أن مستواه عند الذين اختاروا الصلصة الحارة جدًا، كان أعلى مما عند الآخرين.

وبينت نتائج الدراسة أن تناول الفلفل الحار يرفع مستوى هرمون "التستوستيرون"، المسئول عن النشاط الجنسي عند الرجال.

ويحفز هذا الهرمون عند الرجال الرغبة في البحث عن الإثارة والمغامرات، ومرتبط بالرغبة الجنسية. كما أن تناول الطعام الحاد المذاق بصورة منتظمة يرفع أيضا مستوى هذا الهرمون في الدم.

ويحتوي الفلفل الحار على "الكابسيسين"، وهي المادة الكيميائية الفعالة التي تُعطي الفلفل مذاقه الحار، وترتبط المادة بنسب عالية بهرمون الجنس الذكري الأساسي "التستوستيرون".



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