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صنعاء - ميسرا اسماعيل - عند التفكير في حفلات أعياد الميلاد ، قد نتخيل اللافتات الملونة الزاهية والكعك والكثير من المرح والألعاب، ولكن عندما وصل رجل إلى احتفال عيد ميلاده بمناسبة مرور 33 عامًا على حياته ، لم يكن هذا ما استقبله.

وجد "إيلي" نفسه يسير في جنازته الخاصة، فقد فاجأته زوجته "سكايلر ويستردال" بفكرة غريبة بإقامة جنازة له لأنه شعر أنه لا ينبغي أن يموت الناس حتى يقول أصدقاؤهم إننا نحبه، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

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زوجة تقيم جنازة للاحتفال بعيد ميلاد زوجها.. والسبب!!



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قامت "سكايلر" بتزيين منزل أحد الأصدقاء لهذه المناسبة، حيث صنعت نعشًا مزيفًا مصنوعًا من طاولة كي ووسائد، كما علقت صور "إيلي" حول المكان ورتبت لجميع الضيوف ارتداء ملابس سوداء.



لجعل الأمور أكثر واقعية ، أمرت "سكايلر" الحضور أيضًا بتجاهل "إيلي" أثناء "الجنازة" كما لو كان ميتًا بالفعل، ترك هذا إيلي يتظاهر بأنه شبح ، يراقب الإجراءات سرًا.

قال "إيلي" المحامي ، إن إبداع شريكة حياته جعله عاجزًا عن الكلام، فقد أخبرته أنهم ذاهبون إلى عشاء لطيف، وبعد عشرين دقيقة وصلنا إلى منزل أحد الأصدقاء حيث رأيت أن جميع النوافذ مظلمة بالستائر ، وهو ما اعتقدت أنه غريب.

بمجرد دخولنا رأيت حوالي 15 من أصدقائي يرتدون ملابس سوداء ويجلسون على الكراسي ويتظاهرون بالبكاء بهدوء، جلست زوجتي على الفور ووقف صديق يرتدي الزي الكهنوتي ورحب بالجميع في جنازتي. لقد تظاهروا جميعًا بأنهم لا يستطيعون رؤيتي أو سماعي خلال الخدمة بأكملها.

بعد أن أدركت أنهم يتجاهلونني ، جلست للتو على أحد الكراسي وشاهدت الخدمة. لقد كان ساحرًا ومضحكًا ومثيرًا للاستغراب وأحببت كل ثانية فيه.

المصدر: وكالات