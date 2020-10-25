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صنعاء - ميسرا اسماعيل - من السهل التحكم في مرض السكري من النوع 2 إذا قمت بتعديل جوانب من نمط حياتك لخفض مستويات السكر في الدم. النظام الغذائي هو المفتاح ، وتشير الأبحاث إلى أن شرب عصير الرمان يمكن أن يساعدك في هذا المسعى.

داء السكري من النوع 2 هو النتيجة النهائية لعمليات في الجسم لا تعمل بشكل صحيح. وبالتحديد ، لا ينتج البنكرياس ما يكفي من الأنسولين أو أن الأنسولين الذي ينتجه لا تمتصه الخلايا بكفاءة. الأنسولين هو هرمون يضبط مستويات السكر في الدم في الجسم.

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لمرضى السكري.. مشروب بسيط يخفض مستويات السكر في الدم



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يتم الحصول على سكر الدم - المعروف أيضًا باسم الجلوكوز - من خلال الأطعمة التي نتناولها وهو النوع الرئيسي من السكر الموجود في الدم.

يمد السكر الجسم بالطاقة ويغذي أعضاء الجسم وعضلاته وجهازه العصبي.

ومع ذلك ، فإن ارتفاع مستويات السكر في الدم بانتظام لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى تلف دائم في أجزاء من الجسم مثل العينين والأعصاب والكلى والأوعية الدموية.

لذلك يلعب الأنسولين دورًا وقائيًا من خلال تنظيم إمداد الجسم بسكر الدم.

وبالتالي ، فإن ضعف إنتاج الأنسولين يعرض الأشخاص المصابين بداء السكري لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة.

لحسن الحظ ، يمكنك التحكم في نسبة السكر في الدم من خلال وسائل أخرى - خيارات غذائية صحية.

وفقًا لبحث نُشر في مجلة Nutrition Research ، فإن عصير الرمان قد يؤدي هذه الوظيفة.

كان الباحثون مهتمين بتقييم ما إذا كانت فوائد شرب عصير الرمان ، والتي تشمل خفض ضغط الدم بسبب خصائصه المضادة للأكسدة ، تمتد إلى خفض نسبة السكر في الدم.

وللتحقق من ذلك ، قاموا بتجنيد 85 شخصًا مصابًا بداء السكري من النوع 2 وكلفوهم بتلقي 1.5 مل من عصير الرمان لكل كيلوغرام من وزن الجسم.

تم تقييم مستويات السكر في الدم والأنسولين ووظيفة خلايا بيتا بعد ثلاث ساعات من تناولها.

خلايا بيتا هي خلايا فريدة في البنكرياس تنتج وتخزن وتطلق هرمون الأنسولين.

أظهرت النتائج أن عصير الرمان كان مرتبطًا بانخفاض ملحوظ في مستويات الجلوكوز أثناء الصيام مقارنةً بالمجموعة الضابطة.

في حين أن الآليات الدقيقة المعنية لا تزال غير واضحة ، يشير الباحثون إلى أنها قد تكمن في قدرة العصير المضادة للأكسدة ، مما يساعد على إحباط الإجهاد التأكسدي.

الإجهاد التأكسدي هو خلل في الذرات غير المستقرة تسمى الجذور الحرة ومضادات الأكسدة في الجسم ، مما قد يؤدي إلى تلف الخلايا والأنسجة.

يلعب الإجهاد التأكسدي دورًا محوريًا في تطور مضاعفات مرض السكري.

نصائح عامة لخفض نسبة السكر في الدم

لا يوجد شيء لا يمكنك تناوله إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع 2 ، ولكن عليك الحد من بعض الأطعمة.

وذلك لأن بعض الأطعمة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم. الأسوأ هو الكربوهيدرات.

يتم تقسيم الكربوهيدرات إلى جلوكوز بسرعة نسبيًا وبالتالي يكون لها تأثير أكثر وضوحًا على مستويات السكر في الدم من الدهون أو البروتين.

تساعد التمارين البدنية على خفض مستوى السكر في الدم - يجب أن تهدف إلى 2.5 ساعة من النشاط في الأسبوع ، كما تنصح NHS.

وتضيف: "يمكنك أن تكون نشيطًا في أي مكان طالما أن ما تفعله يجعلك تنفد".

داء السكري من النوع 2 - كيفية اكتشافه

كثير من الناس يعانون من مرض السكري من النوع 2 دون أن يدركوا - هذا لأن الأعراض لا تجعلك بالضرورة تشعر بتوعك.

تشمل أعراض مرض السكري من النوع 2:

التبول أكثر من المعتاد خاصة في الليل

الشعور بالعطش طوال الوقت

الشعور بالتعب الشديد

فقدان الوزن دون محاولة

حكة حول القضيب أو المهبل ، أو الإصابة بمرض القلاع بشكل متكرر

تستغرق الجروح أو الجروح وقتًا أطول للشفاء

رؤية مشوشة.

المصدر: ديلي اكسبرس