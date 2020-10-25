شاهد: لصان يقتحمان بقالة ويحاولان سرقة صندوق النقود.. وعند محاولة الهروب كانت المفاجأة الصادمة!

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عدن - نيرة ابو خليفة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق اقتحام لصين بقالة في إحدى مناطق المملكة، لسرقة صندوق النقود، إلا أنهما فشلا في ذلك. وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة في البقالة، اللصين وهما يعتديان على العاملين في المحل بعد سرقة صندوق النقود، وأثناء محاولة هربهما أغلق أحد العمال عليهما الباب. جديد أخبار دوت الخليج: وأبان الفيديو تبادل الضربات بين اللصين والعامل الذي بقي داخل البقالة حتى يتمكنا من الخروج، إلا أن محاولتهما باءت بالفشل بسبب إغلاق العامل الثاني للباب بإحكام بعد أن خرج من البقالة. لمشاهدة الفيديو: إضغط هنـــــــــــــا

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