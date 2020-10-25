أول رد مصري قوي على تلميحات ترامب بتفجير وضرب “سد النهضة” وإنهاء الأزمة مع إثيوبيا!!

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عدن - نيرة ابو خليفة - قال وزير الري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سد النهضة الإثيوبي، بمثابة ضوء أخضر لمصر لضرب السد. وأضاف الوزير الأسبق في صفحته على “فيسبوك”: “ترامب يوضح موقف القيادة المصرية من سد النهضة وعدم قبولها للمطالب الإثيوبية واستعدادها للتدخل العسكري للحفاظ على أمننا المائي”. جديد أخبار دوت الخليج: يذكر أن الرئيس الأمريكي قد أعرب في حديثه مع رئيسي الوزراء الإسرائيلي والسوداني عبر الهاتف بحضور الصحفيين في البيت الأبيض، عن تفهمه لموقف مصر بشأن قضية سد النهضة، مضيفا: “إنهم سيفجرون السد في نهاية المطاف”.

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