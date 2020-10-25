نشكركم على قرائتكم خبر ‘‘ميلانيا’’ ترامب تقوم بحركة غريبة في نهاية المناظرة الرئاسية تثير جدلًا واسعًا (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - قامت السيدة الأولى في أمريكا، ميلانيا ترامب، بحركة غريبة عقب انتهاء المناظرة الأخيرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومنافسه جو بايدن. ونشرت وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية، بشكل واسع، مقطع فيديو التقط في نهاية المناظرة، ويظهر فيها الرئيس الأمريكي وزوجته أثناء مغادرتهما القاعة التي تمت فيها المناظرة الأخيرة. جديد أخبار دوت الخليج: وشاركت صحيفة “ذا صن”، مقطع الفيديو على صفحتها في “تويتر” مع تعليق جاء فيه: “يبدو أن ميلانيا ترامب تسحب يدها بعيدا عن دونالد ترامب أثناء مغادرتهما المناظرة الرئاسية”. وتفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع المشاهد، مؤكدين أن زوجة الرئيس الأمريكي سحبت يدها بشكل واضح بعيدا عن يد زوجها. لمشاهدة الفيديو اضغط هنـــــــــــا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ‘‘ميلانيا’’ ترامب تقوم بحركة غريبة في نهاية المناظرة الرئاسية تثير جدلًا واسعًا (شاهد) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الحدث اونلاين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.