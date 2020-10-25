نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر منة عرفة تقترب من خطف أبو هشيمة وتستغني عن غزلان.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٤٨ مساءً (دوت الخليج )

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء حول استغناء الفنانة الشابة منة عرفة، عن حبيبها السابق اليوتيوبر علي غزلان ، والخروج مع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة زوج الفنانة ياسمين صبري، في رحلة إلى الساحل الشمالي المصري مؤخراً.

جاء ذلك بعد ظهور الفنانة الشابة بفستان تايغر، وهو نفس لون وشكل الفستان الذي كانت ترتديه الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حين خطفت أنظار أبو هشيمة فتزوجها، وبعد أن قضى معها عدة سنوات، وقع نظره على الفنانة ياسمين صبري، حين ارتدت فستان تايغر أيضا، فتزوجها قبل ما يقارب العام .

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

مكشوفة الصدر والبطن والفخذ.. جورجينا تشارك في مهرجان الجونة بإطلالة من تنسيقها

سينتيا خليفة ترتدي ملابس جدها في إطلالة الجونة وتكشف بطنها بالكامل

ميشال حايك يصعق العرب بتوقعات كارثية جديدة يشيب لها الرأس

للرجل.. هذه حقيقة فائدة الأطعمة الحارة في العلاقة الحميمة؟

تفاصيل صادمة..القبص على ذئب بشري ارتكب 160 اعتداءً على فتيات صغيرات

ياسمين صبري تستعرض على طريقة كيم كرادشيان ومعجبيها يطالبون بحذف الصورة

شاهد.. نجل محمود ياسين يتصرف بعفوية مع الفنانة ليلى في عزاء والده

فضيحة مدوية للفنانة هيا مرعشلي في صالون تجميل.. شاهد

الكشف عن هوية الحسناء التي خطفت الانظار وتصدرت التريند

عمرو دياب يتسبب بخلافات حادة بين تامر حسين وعمرو مصطفى

ميرهان حسين تشعل انستغرام بوصلة رقص ساخنة في صالون التجميل

بأحضان وقُبلات مثيرة.. فضيحة مريم حسن مع مصفف الشعر تثير الجدل فيديو

التنبؤ بحركة الأمير النائم.. توقعات ميشيل حايك تصيب من جديد

بحركة إغراء ساخنة.. هيا مرعشلي تبرز أردافها والجمهور يفقد الصواب

فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز

من جانبها كشفت منة عرفة ،لأول مرة عن السبب الرئيسي في تغير شكلها في الصور الحديثة لها التي تداولها المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي، من حسابها على موقع إنستغرام.

وأكدت في هذا السياق انها لم تخضع ابداً لأي عملية تجميل في وجهها أو اي منطقة اخرى في جسدها . مضيفة بأنها تستخدم فلاتر لتغيير شكلها في الصور الحديثة لها الموجودة على حسابها بموقع إنستغرام.

وأشارت إلى أن الفلاتر هو سبب تغير بعض ملامحها وذلك لأن هذه الفلاتر أحياناً تقوم بتكبير الشفاه قليلاً، وهذا ما جعل البعض يظن أنها قامت بعملية تجميل في وجهها .

التغيير المفاجئ في ملامح الفنانة منة عرفة ، أعده ناشطون بمواقع التواصل الإجتماعي، خطوة هامة لاستكمال إيقاع أبو هشيمة في حبالها وخطفه من الفنانة ياسمين صبري، بعد أن تمكنت من الخروج معه في أول معد غرامي إلى الساحل الشمالي.

وفي سياق آخر نفت الفنانة منة عرفة أن تكون الشخصية الجديدة التي تقدمها في مسلسل ” إسعاف يونس” بعيدة عن الكوميديا وانها تتجه نحو الوقار في هذه الشخصية . لافتة بأن الشخصية في هذا المسلسل تبتعد كل البعد عن الوقار.

والمسلسل من بطولة ، محمد أنور ويشارك فيه إلى جانب منة عرفة ، سارة سلامة، محمد علي رزق، كريم فهمي، هناء الشوربجي، محسن منصور، وهو من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج معتز التوني.

والجدير بالذكر أن الفنانة منة عرفة طاردتها في الآونة الأخيرة الكثير من الأخبار التي تتحدث عن ارتباطها بالطبيب المعروف باليوتيوبر المصري علي غزلان .

وذكرت الأنباء المتداولة حول هذا الموضوع ان ارتباط الفنانة والطبيب كان في السر ، ولكن الأولى نفت كل هذه الأنباء وقالت أنها لا توجد أي علاقة تربطهما مع بعض.

وأضافت في تصريحات سابقة بانه لن تكون هنالك أي علاقة بينها وبين غزلان ، مستقبلاً وأنه مجرد صديق ضمن مجموعة أصدقائها وأن خروجها معه كان بغرض التنزه.

وأوضحت بأن التقاط الصور وهي برفقته لا يعني أبداً وجود علاقة بينهما وأنه فقط صديق لا غير ذلك .

وتابعت: "أنا وعلي أصدقاء ما فيش أي حاجة بينا ولا هيبقى فيه، أحنا أصدقاء جدًا وبنشتغل مع بعض وبينا أصدقاء كتير مشتركين، بس مفيش بينا مش لازم علشان أكون بخرج مع حد ونتصور نكون مرتبطين".

وفي السياق اعتبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سبب نفي منة عرفة وجود علاقة عاطفية بينها وبين غزلان، الذي كانت ترتمي في احصانه وتظهر وهي تتبادل مع القبلات، وجود علاقة عاطفية أخرى استجدت في حياتها.

وقالوا إن ظهورها الجديد بملامح مختلفة، جاء بعد أن اوقعت زوج الفنانة ياسمين صبري رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، في حبها .

ولفتوا إلى تعليقات متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام، التي تؤكد هذا الأمر دون أن تنفيه بردود على تعليقاتهم.

وتطرق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى الأخبار التي تتداولها وسائل إعلام ومواقع إخبارية بشأن علاقتها مع ابو هشيمة، منذ ما يقارب الشهر ، دون أن يظهر أحدهما في الصحافة وينفي هذه الأنباء ، أو حتى عبر منشور في مواقع التواصل الاجتماعي. حسب قولهم.





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام