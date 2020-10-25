سينتيا خليفة ترتدي ملابس جدها في إطلالة الجونة وتكشف بطنها بالكامل

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:١٧ مساءً (دوت الخليج )

تنتظر نجمات الفن والإعلام سنوياً وبشغف، مهرجان الجونة السينمائي الذي يعقد في مدينة الغردقة المصرية على ساحل البحر الأحمر، للظهور بأبهى حلة على السجادة الحمراء، من أجل الحصول على لقب النجمة الأجمل أو لفت الأنظار كما فعلت النجمة اللبنانية سينتيا خليفة.

وعلى الرغم من انتشار جائحة كورونا حول العالم، والتي أدت إلى تأجيل إقامة الدورة الرابعة للمهرجان من شهر سبتمبر (أيلول) إلى اكتوبر (تشرين الأول)، إلا أن النجمات العربيات تهافتن على بساطه الأحمر، ومنهن من ظهرن بإطلالة غريبة.

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ويبدو أن مقدمة البرامج والممثلة اللبنانية، سينتيا خليفة، حصلت على لقب صاحبة الإطلالة الأغرب على الإطلاق، في اليوم الثاني من المهرجان السينمائي الذي يعد أول مهرجان يقام على أرض الواقع في الوطن العربي منذ إعلان فيروس كورونا جائحة عالمية.

وفاجأت سينتيا خليفة (28) سنة، الجمهور بعد أن أطلت بملابس "غريبة" من نوعها على السجادة الحمراء، إذ ارتدت بدلة رجالية مفتوحة باللون الرصاصي بدون أزار ودون أن ترتدي قميصاً أسفلها ما كشف عن بطنها بوضوح وأثار الجدل.

ولاقت إطلالة خليفة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث اعتبر الكثيرون من رواد تلك المواقع، أن سينتيا لم تجد ما ترتديه فقامت بارتداء بدلة رجالية، ةمنهم من قال إنها تعود لزوجها وآخرون قالوا إنها تعود إلى جدها على حد تعبيرهم.

وعلى عكس العديد من النجمات العربيات اللواتي حرصن على اختيار إطلالاتهن بعناية، فقد كانت إطلالة سينتيا خليفة صادمة للجميع، لتنهال على صورها المتداولة في المواقع الاجتماعية، الانتقادات اللاذعة عدا عن السخرية.

ومن ضمن التعليقات؛ "معقول بنلبس ملابس زوجها " هو فيه كده؟ يعني هي دي الشياكة عندهم"، "عايزه اعرف فين مخها هي مستوعبه هي لابسه اي هي في وعيها هيحصل ايه لو الزرار البدله اتقطع"، "انا اروح اجيب البدله بتاعت جدي اللي مخزنها للأفراح والبسها على كده بقاا".

View this post on Instagram #عرب_وود اللبنانية #سينتيا_خليفة بأغرب إطلالة حتى الآن في المهرجان ???? Credit ???? Ahmed Raafat #مهرجان_الجونة_السينمائي #GFF #GFF20 A post shared by ArabWood (@arabwoodtv) on Oct 24, 2020 at 10:35am PDT

وفيما رأى مغردون أن سينتيا أرادت من خلال إطلالتها الغريبة تلك تصدر حديث الناس عبر السوشال ميديا، "دول عاوزين الشو والتريند فقط"، وتغزّل آخرون بإطلالتها مشيرين إلى أنها لفتت إعجابهم، وأنها كانت "أحلى لبنانية في المهرجان".

يذكر أن سينتيا خليفة بدأت العمل منذ أن كانت في الحادية عشر من عمرها مع جورج خباز في "عبدو عبدو"، ثم عملت كمذيعة في قناة MTV اللبنانية عام 2009 وهى في عمر السابعة عشر، وفي عام 2010 حصلت على أول دور تمثيلي لها، لكن انطلاقتها الحقيقية جاءت من خلال مسلسل "روبي".

وقدمت عدة مسلسلات وبرامج تلفزيونية في عدة قنوات أهمها MTV وMBC، و بدأت في الأول كمقدمة برامج، ومن أهم برامجها ، برنامج "كوك أستوديو" الذي عرض على قناة MBC بعام 2012 و2014.

معروف عن سينتيا في الوسط وبين أصدقائها أنها خفيفة الظل وتعشق الضحك، كما عرفت بجمالها الطبيعي وحسن إطلالاتها رغم بساطتها، كما تعشق مواكبة الموضة وعالم الأزياء مما زاد عدد متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.



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