مكشوفة الصدر والبطن والفخذ.. جورجينا تشارك في مهرجان الجونة بإطلالة من تنسيقها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٤٠ مساءً (دوت الخليج )

شاركت الفنانة الشابة جورجينا طواف ، بإطلالة جريئة وساحرة، في اليوم الثاني من فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي.

وبدت جورجيا بملابس مكشوفة الصدر والبطن والفخذين مما أشعل مواقع التواصل الإجتماعي، بتداول هذه الإطلالة الجريئة والتعليق عليها بعبارات وكلمات وإيموجات غزل واطراء وتحرش..

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وحرصت الفنانة جورجينا طواف، على مشاهدة فيلم "حارس الذهب" للفنان المصري الشاب أحمد مالك، حيث هنأته على الفيلم، مؤكدة أنها متحمسة لمشاهدته.

وقالت جورجينا طواف، في لقاء صحفي ، على هامش حضورها عرض الفيلم إنها سعيدة بحضور مهرجان الجونة، مضيفة: "متحمسة أوي للمهرجان ودايمًا بحب أحضره".

وأوضحت "طواف" أنها تحمل الجنسية المصرية وليس لها جنسية أخرى كما زعم البعض بأنها لبنانية، مبينة أنه ربما يكون الاسم هو الذي خلق ذلك الالتباس على الجمهور، إلا أن جذور العائلة بها غير مصريين ولكن والدها ووالدتها يحملان الجنسية المصرية.

وأفادت جورجينا، أنها نسقت إطلالتها التي حضرت بها الفيلم بنفسها، مشيرة إلى أن الإطلالة "التوب" مصرية إلا أن التصميم أجنبي، معقبة: "دول مش جايين مع بعض وأنا دايما بختار إطلالاتي بنفسي".

وأشارت جورجينا طواف، الى أن مهرجان الجونة يحرص على جذب ضيوف من جميع أنحاء العالم، مبينة: "مبسوطة أوي إن كورونا موقفتوش إنه يحصل الحمد لله مهرجان الجونة 2020 موجود معانا".

https://www.instagram.com/p/CGvCr8RFOJa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGvCr8RFOJa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Georgina Tawaf - چورچينا طواف (@georgianatawaf) on Oct 24, 2020 at 10:41am PDT

وحرص على حضور عرض فيلم "حارس الذهب" عدد من نجوم الفن على السجادة الحمراء، بينهم أحمد السقا، وهاني رمزي، ومنة شلبي، وبسمة، وآيتن عامر، وعمرو منسي، وناردين فرج، وأروى جودة، وآسر ياسين، ومحيي إسماعيل، والمخرج أمير رمسيس، والإعلامية ريا أبي راشد، والمخرجة هالة خليل، والفنانة جورجينا طواف.

و"حارس الذهب"، للمخرج والمؤلف رودريك ماكاي، وبطولة أحمد مالك، والنجمين الأستراليين ديفيد وينهام وجاى رايان، ويعرض ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وكان قد تم عرض الفيلم عالميًا للمرة الأولى في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي ونال استحسانا عالميا وقت عرضه؛ إذ تم وصفه من جانب مجلة "فارايتي" بأنه "تجربة ممتعة أخاذة"، فيما قالت "الجارديان": "فيلم ويسترن في قوة الجلود القديمة وجودة الذهب".

وحصد بطل الفيلم الفنان الشاب أحمد مالك إعجاب ومديح النقاد؛ إذْ كتبت عنه مجلة "سكرين دايلي" وقتها: "مالك خاطف للأنظار في دور حنيف (البطولة)".

وتبدأ أحداث فيلم "حارس الذهب" مع نهاية القرن الـ 19 في أستراليا الغربية، حين يسعى راعي جمال أفغاني للتخلص من أزمة وجودية قاسية والعودة إلى وطنه، تضطره الظروف لعقد شراكة مع حطّاب هرب وبحوزته سبائك ذهبية، تزن 400 أوقية ومختومة بتاج الملكة.

وبمواصلة الأحداث يتحتم على الثنائي المتنافر تضليل رقيب شرطة متعصب وجنوده فى سباق الوصول إلى فرن سري لصهر الذهب، حيث المكان الوحيد الذى يتيح إزالة ختم تاج الملكة.



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