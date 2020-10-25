منة عرفة تطلب يد أبو هشيمة وتثير جنون ياسمين صبري.. شاهد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٠٠ مساءً (دوت الخليج)

شاركت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة متابعيها صوراً عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر "إنستجرام" من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخراً

وتألقت منة عرفة بإطلالة جذابة بنقشة التايجر للمرة الثانية خلال أسابيع حيث ارتدت ميني جيب هاي ويست ونسقت عليها بلوزة سوداء أنيقة وعليه جاكيت مصمم من قماش الستان بنقشة التايجر.

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ولاقت إطلالتها إعجاب متابعيها وسرعان ما انهالت التعليقات عليها وكان أبرزها مؤيد لها: "نادوا أبو هشيمة يا جماعة، أوعي يشوفك أبو هشيمة، منيح م يشوفك أبو هشيمة، ملكة جمال يا حلوة، أنتي بطل".

واعتبر الجمهور أن منى عرفة تحاول باطلالة التايجر المتكررة لفت انتباه أبو هشيمة وربما دعوته لخطبتها فيما اعتبر قسم من المتابعين أنها تحاول بحركاتها المشاغبة إغاظة زوجته ياسمين صبري.

وكانت منة علافة ظهرت قبل أسابيع فستاناً بنقشة النمر مادفع أحد المتابعين للتعليق مازحاً بالقول "مبروك بتكوني زوجة أبو هشيمة التالتة في إشارة إلى ارتداء زوجته السابقة هيفاء وهبي والحالية ياسمين صبري فستاناً بالنقشة ذاتها.

ونفت منة عرفة خلال لقائها مع برنامج The Insider بالعربي قبل أيام خضوعها لعمليات تجميل في وجهها مشيرة إلى أنها تلتقط صورا عبر تطبيق Instagram مستعينة بالفلاتر المختلفة التي تغير ملامح الوجه بعض الشئ.

يأتي ذلك بعد أن أثار ظهوها مؤخراً بملامح مختلفة العديد من التساؤلات من قبل جمهورها بل وصل الأمر إلى حد اتهام البعض لها بإجراء عمليات تجميل أدت إلى تغير كبير في شكلها.

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة منة عرفة كان مسلسل "ليالينا" للنجم إياد نصار وغادة عادل والذي عرض في شهر رمضان الماضي وحظي بمتابعة كبيرة.

وبدأت منة عرفة قبل أيام تصوير مسلسل “إسعاف يونس” الذي يشاركها بطولته محمد أنور، وسارة سلامة، ومحمد علي رزق، وإيمان السيد، وأحمد محارب.





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