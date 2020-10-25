نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر رغماً عن كورونا.. الجونة يشتعل بالقبلات والاحضان الحميمية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٤٥ مساءً (دوت الخليج )

يتواصل لليوم الثالث على التوالي إشعال الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، بالقبلات والاحضان الحميمية، المتبادلة بين نجوم ونجمات الفن والإعلام المشاركون في فعاليات الدورة.

ونقلت عدسات الكاميرات فيديوهات وصور كثيرة توثق لقاءات النجوم والنجمات في الجونة السينمائي، التي تكرر فيها تبادل القبلات والاحضان بينهم ، وسط ضحكات هستيرية في معظم اللقاءات الحميمية تلك.

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وكان من أبرز من ظهر في اللقطات التي رصدتها عدسات الكاميرات، يسرا وخالد النبوي اللذان تعانقا طويلا، وأيضا قبلات وأحضان متبادلة بين يسرا ومنى شلبي، وآيتن عامر وهي تحتضن زوجها بشدة، ومحمد الشرنوبي وهو يعانق ويقبل زوجته.

ومع بدء فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان، مساء يوم الجمعة الماضي، احتل المهرجان أخبار مختلف وسائل الإعلام العربية والعديد من وسائل الإعلام الدولية .

View this post on Instagram ردة فعلي إذا شفت #يسرا ???? زي ماقالت #منه_شلبي أنتي حاجه ماحصلتيش ????❤️ A post shared by الرشا ???????? (@alrasha_co) on Oct 24, 2020 at 9:34am PDT

وتنوعت الأخبار ما بين أغرب وأجمل إطلالات الفنانات والفنانين على الريد كاربت وعن غياب الكثير من النجوم عن المهرجان، وحول الأعمال التي ستعرض خلال فعاليات المهرجان، لكن وسط زحمة هذه الأخبار كم بلغت حسب توقعاتكم تكاليف مهرجان الجونة السينمائي لعام 2020؟.

على هامش احتفالية مهرجان الجونة في دورته الرابعة من المتوقع أن تكون تكلفته ما يقارب الـ 60 إلى الـ 70 مليون جنيه مصري (نحو 4.5 مليون دولار أمريكي)؛ لما يتحمله المهرجان من تطبيق لقوانين الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وهذا ما يزيد من ارتفاع ميزانية المهرجان التي يستلزمها انفاق مبالغ أكبر على إجراءات التعقيم والوقاية وتقديم الخدمات الطبية في حال إصابة أي شخص بفايروس كورونا داخل المهرجان.

وعلى الرغم من ذلك فقد لاحظ الجمهور تهورا كبيرا من تجمعات وأحضان وقبلات بين الحضور دون ارتداء الكمامات وأخذ إجراءات التباعد الاجتماعي، الأمر الذي يعرض الشركة المسؤولة عن المهرجان للمساءلة ويعرض أيضا الحضور لخطر الإصابة بفيروس كورونا، خاصة بعد الحديث عن وجود موجة ثانية من انتشار الفيروس.

وكانت الشركة المنظمة قد أوضحت على لسان المهندس سميح ساويرس في المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي بحضور عدد كبير من صناعه، أن الحضور هذا العام سيكون أقل ومع التشديد على الإجراءات الاحترازية والحفاظ على النجاح وصحة المشاركين، مشيرا إلى التعاون بين المهرجان ووزارة الصحة المصرية لضمان سلامة المشاركين وتقديم دورة آمنة.

فيما أوضح عمرو منسي، المدير التنفيذي للمهرجان في حديث صحفي أثناء الدورة الثالثة للمهرجان العام الماضي أنهم يطمحون لزيادة عدد الشركات التي ترعى المهرجان والوصول من 35% إلى نسبة 50% من التغطية بجانب الشركة المنظمة له التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس وأخيه سميح ساويرس.

ووصلت ميزانية المهرجان في الدورة الثانية له عام 2018 إلى 60 مليون جنيه بجانب مساعدة ورعاية من عشر شركات عالمية تم استقطابها لتغطية نفقة المهرجان، وتخطت الميزانية المبلغ المخطط إنفاقه عليه.

وصرح رجل الأعمال نجيب ساويرس، في لقاء ببرنامج معكم منى الشاذلي، على فضائية "cbc"، في وقت سابق قائلاً : "النجاح مالوش تمن، والفشل تمنه غالي جداً.. مادام نجحنا مش مهم سؤال الميزانية".



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