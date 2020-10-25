روجينا بين أحضان زكي بالجونة.. والأخير يدس يديه في الأسود

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٣٣ مساءً (دوت الخليج )

نشرت الفنانة روجينا مجموعة صور تجمعها بزوجها الفنان أشرف زكي، في حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت روجينا في الصور وهي بين أحضان زوجها نقيب الممثلين المصريين ، على الريد كاربت بمسرح مهرجان الجونة، والابتسامة مرسومة على شفتيها وخديها مع مسحة خجل أنثوي ساحر للعيان، فيما قابل أشرف زكي هذا الموقف الرومنسي ، والجمال والانوثة والرقة الملتصقة به ، بابتسامة مصطنعة ودس يديه في جيوب بنطاله الأسود.

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وارتدت النجمة المصرية في هذه الإطلالة فستاناً قصيراً باللون الأسود، مع قليل من المكياج ، واختارت تسريحة شعر حريرية جذابة دثرت خصلاتها ظهرها وكتفيها، أما زوجها زكي فارتدى بدلة رسمية باللون الأسود مع قميص أبيض.

وانهالت التعليقات والإعجابات بغزارة على صور الفنانة فاتنة الجمال روجينا ، ومن أبرز التعليقات قول متابع : "والله ما نستحمل كل هذا الجمال" وحظي هذا التعليق بعدة إعجابات .

وعلق متابع ثاني قائلاً : "وعرش ربنا تخبلين " ، وكتبت متابعة "جميلة أجمل من هيفاء وهبي " ، وأضاف آخر : "مذهلة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى".

https://www.instagram.com/p/CGw63ibFPr6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGw63ibFPr6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Rogena (@rogenaofficial) on Oct 25, 2020 at 4:11am PDT

يذكر أن آخر أعمال النجمة المصرية روجينا هو مسلسل “أسود فاتح” الذي بدأ عرضه مؤخراً، وتؤدي فيه دور شخصية مذيعة شهيرة في إحدى القنوات الفضائية تدعى "نجلاء سعد" .

والمسلسل من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وروجينا وأحمد فهمي وغيرهم، وكان من المقرر عرضه في رمضان 2020 لكن جائحة كورونا تسببت بعدم استكمال التصوير.



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