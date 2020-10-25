نجل محمود ياسين يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة بخصوص عادل إمام

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٤٠ مساءً (دوت الخليج)

خرج الفنان عمرو محمود ياسين نجل الفنان الراحل محمود ياسين عن صمته طيلة الأيام الماضية حول ما أثير بعد وفاة من شائعات وأقاويل كثيرة.

كتب عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" ردًا على 3 شائعات، تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي: "إشاعة سخيفة على السوشيال ميديا يتبناها بعض أصحاب قنوات اليوتيوب اللي بتحب تعمل ترندات وتألف كلام فاضي، مفاد الإشاعة إن أنا وأمي وأختي رفضنا إن الفنانة الكبيرة الغالية علينا جميعا نجلاء فتحي تحضر عزاء الوالد رحمة الله عليه.. طبعا أنا مذهول من التأليف والتلفيق والقدرة الرهيبة على الكذب واختلاق القصص الوهمية. شيء في منتهى السخافة".

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وتابع موضحًا "أولا: الفنانة نجلاء فتحي مبتعدة عن الظهور في المناسبات العامة من فترة، ثانيا: هي مقربة من الأسرة وبينا وبينها صلة نسب.. فا إيه السذاجة والعبط ده؟! والمشكلة إن الناس بتصدق.. الكلام ده غير حقيقي والسيدة نجلاء فتحي قامت بواجب العزاء تليفونيا ولها منا كل التقدير والحب والاحترام".

وأضاف عمرو "وأحب أضيف كمان إن في إشاعة برضه إن في مشكلة حصلت مع الفنان عادل إمام لما وصل العزاء ده برضه محصلش، الفنان عادل إمام لم يحضر العزاء وحضر نجله المحترم رامي إمام".

وردًا على ما تردد بشأن انفعال الفنانة رانيا محمود ياسين على ابنة الفنانة رجاء الجداوي، كتب عمرو "وأيضا حكاية أن شقيقتي رانيا اتخانقت مع أميرة مختار ابنة الراحلة العزيزة رجاء الجداوي.. ده برضه محصلش نهائي وكان حوار بينهم عادي جدا، واتقوا الله في الكلام اللي بتقولوه للناس يا بتوع الترندات البايخة ".

جدير بالذكر أن الفنان محمود ياسين رحل عن عالمنا قبل أسبوع تقريبًا، بعد رحلة وسيرة فنية طويلة، قدم خلالها باقة متنوعة من الأعمال المسرحية والتليفزيونية والسينمائية، والتي حققت نجاحا كبيرًا وقت عرضها، جعلته فتى أول للشاشة، وأحد أهم نجوم السينما المصرية والعربية.



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