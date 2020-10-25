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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت وسائل إعلام مغربية، أن سلطات الأمن استمعت مؤخرا إلى عدد من الأشخاص بقضية حجز حمار في إحدى قرى إقليم تارودانت، جنوبي المغرب.

الحمار أكل عشبه

ووفقا لموقع “هسبريس” المغربي فإن “الدرك الملكي” أو ما يعرف بـ”أمن الأرياف” استمع إلى رئيس البلدية وموظف وشاهدين، من أجل تحديد ملابسات ما حدث بعدما قال: إن “الحمار جرى حجزه بسبب أكله لعشب مقر البلدية”.

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حمار يتحول إلى قضية رأي عام في هذه الدولة العربية!.. ما هي القصة؟؟

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وجاء تحرك الأمن بعد شكاية من رئيس جمعية زراعية إلى سلطات المحافظة، حيث قال: إنه “تضرر من حجز دابته التي يستخدمها لقضاء أغراض يومية”.

وطلب رئيس الجمعية المعروفة بـ”أكرض نتيزي”، إجراء بحث في الموضوع، وقال: إنه “ترك حماره مربوطا داخل مسكنه، ولا يدري كيف فُكَ رباطه حتى يصل إلى مقر بلدية “تومليلين”. ويضيف صاحب الدابة أنه لا يعرف سبب الإقدام على التقاط صور للحمار الذي تعرض للحجز طيلة أسبوعين.

سخرية واسعة

وأثار الخبر موجة من السخرية والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي في المغرب، سواء عبر الترحيب بمساعي إنصاف الحمار أو من خلال التضامن مع صاحبه.

فكتب أحدهم: “ينبغي أن يزج بهم في السجن، ولا يخرجون منه حتى يتكلم الحمار ويحكي الحقيقة كاملة، ويرد الحق إلى أصحابه”. وتساءل أحد المعلقين: “ماذا كان يأكل الحمار مدة الحجز؟ أم أنه كان مضربا عن الطعام لمدة 15 يوما كاملة.. غريب هذا الأمر.. أينك يا بريجيت باردو؟”.