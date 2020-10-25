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صنعاء - ميسرا اسماعيل - حذفت المطربة الإماراتية تغريدة على "تويتر"، تضمنت فيديو يظهر احتفالا للحوثيين بالعاصمة اليمنية صنعاء بالمولد النبوي الشريف، قدمته وكأن الشيشان منتفضة ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وورد في تغريدة أحلام: "الفيديو الشيشان الآن !!!!! وينكم يا مسلمين ؟؟؟؟!!!!!! انصروا رسول الله وحبيب الله وشفيعنا محمد بن عبدالله اجعلوا هذا الفيديوا يزلزل الأرض من تحت اقدام مكرون". قد يهمك أيضًا: محمد بن زايد يتخذ قرارا جريئًا لصالح تركيا ومراقبون يعتبرونه “طعنة في ظهر” المملكة العربية السعودية وحليفه بن سلمان الفنانة أحلام الإماراتية تنشر فيديو للحوثيين في صنعاء وتصرخ: وينكم يا مسلمين؟؟!! انصروا رسول الله.. زلزلوا الأرض من تحت أقدام ماكرون حمار يتحول إلى قضية رأي عام في هذه الدولة العربية!.. ما هي القصة؟؟ إسرائيل تفجر مفاجأة وتكشف موعد تطبيع السعودية وسلطنة عُمان مقبرة رجاء الجداوي محطمة من الداخل والحشرات تخرج من القبر.. وتعليق مفاجئ من ابنتها: أنا غير مسؤولة! (شاهد الفيديو) الكويتية ريم الشمري تنفجر غاضبة بسبب الريشة التي على رأس حليمة بولند ! .. فيديو كابوس مرعب يطارد الإعلامي المصري عمرو أديب كل ليلة!..خاف نفسك وعلى عيلتك وعلى والدتك احذر من تناول هذه الأشياء فهي سبب رئيسي في ارتفاع ضغط الدم

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إذا ظهرت في جسمك هذه العلامة فأنت مصاب بـ”مرض الملوك“ لكن هذا الفيديو اختفى من حساب المطربة الإمارتية دون أي إيضاح، بعد ساعات من نشره وتداوله على نطاق واسع. يشار إلى أن المقطع الذي روج له حساب أحلام مجتزأ من فيديو لاحتفال بالمولد النبوي أقيم في العاصمة اليمنية صنعاء عام 2019. وشنت ​أحلام هجوما لاذعا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بسبب تصريحات الأخير حول الإسلام والنبي محمد. المصدر: RT

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