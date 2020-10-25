كشفت بطنها وساقها.. إنجي المقدم تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:١٣ مساءً (دوت الخليج )

شاركت الفنانة إنجي المقدم جمهورها، عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام، بصور حديثة لها، خطفت الأنظار.

وظهرت إنجي المقدم في الصور بإطلالة جريئة، أرتدت فيها فسان أحمر مكشوف البطن والساقين، مع شعر منسدل على كتفيها على الريد كاربت فى مهرجان الجونة السينمائي الرابع.

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ومن الناحية الجمالية اعتمدت الفنانة إنجي،على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ وأحمر شفاه باللون الأحمر وهو ما يتناسب مع إطلالتها الأنيقة.

وانهالت الإعجابات والتعليقات بغزارة على إطلالة الفنانة المصرية، وركز المتابعون في تعليقاتهم على جمالها وذوقها في اختيار الفساتين الأنيقة والمناسبة لها.

وكتبوا : "أحلى واحدة في الجونة، قمر ولايق عليك الفستان ، من الفنانات المفضلات بالنسبة لي، تحفة وجمال ودلال، فديت هالقمر".

https://www.instagram.com/p/CGxFVmLADNH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGxFVmLADNH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Injy El Mokkaddem (@injyelmokkaddem) on Oct 25, 2020 at 5:43am PDT

وتتواصل فعاليات مهرجان الجونة لليوم الثالث على التوالي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام من مختلف الدول العربية ودول شمال أفريقيا.

وشهد اليوم الأول من المهرجان عرض فيلم "حارس الذهب" الذي وصفته مجلة فارايتي بأنه "تجربة ممتعة أخاذة"، وقالت صحيفة الجارديان من جانبها: "فيلم ويسترن فى قوة الجلود القديمة وجودة الذهب".

وتبدأ أحداث الفيلم مع نهاية القرن الـ 19 فى أستراليا الغربية، حين يسعى راعي جمال أفغاني للتخلص من أزمة وجودية قاسية والعودة إلى وطنه، تضطره الظروف لعقد شراكة مع حطّاب هرب وبحوزته سبائك ذهبية، تزن 400 أوقية ومختومة بتاج الملكة.

فيتحتم على الثنائي المتنافر تضليل رقيب شرطة متعصب وجنوده فى سباق الوصول إلى فرن سري لصهر الذهب، حيث المكان الوحيد الذى يتيح إزالة ختم تاج الملكة، ويشارك فى بطولة الفيلم أحمد مالك والنجمان الأستراليان ديفيد وينهام وجاى رايان.

ويعد "الجونة" أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.



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