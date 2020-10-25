أسرة محمود ياسين تعلق على عدم تكريمه في مهرجان الجونة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٣٤ مساءً (دوت الخليج)

علقت ابنة الفنان المصري محمود ياسين على عدم تكريم والدها الراحل عن مشواره الفني في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلقت فعالياته أمس الجمعة". وقالت الفنانة، رانيا محمود ياسين، إنها لم تتلق تبليغا من إدارة المهرجان بشأن إقامة تكريم لوالدها، مؤكدة أنها لم تنزعج من الأمر، وأنها تقدر عدم تحضير تكريم يليق به، بسبب وفاته قبل أيام من حفل الافتتاح، بعد الانتهاء من تجهيزات الفعاليات، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: كشفت بطنها وساقها.. إنجي المقدم تخطف الأنظار بإطلالة جريئة مكرمة سخية من الملك سلمان لأبناء المواطنات المتزوجات من أجانب نجل محمود ياسين يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة بخصوص عادل إمام روجينا بين أحضان زكي بالجونة.. والأخير يدس يديه في الأسود قبر رجاء الجداوي تدخله الحشرات بعد تهدمه وابنتها تعلق رغماً عن كورونا.. الجونة يشتعل بالقبلات والاحضان الحميمية منة عرفة تطلب يد أبو هشيمة وتثير جنون ياسمين صبري.. شاهد نجوم هوليوود يختارون مرشحهم في الإنتخابات الرئاسية الامريكية رجل يغتصب 160 طفلة بينهن ابنته ونهايته صادمة بطلة أنت اطرق بابي تعترف بممارسة الجنس أكثر من مرة مع هذا الممثل! 6 علاجات سريعة تحارب الحساسية فى لمح البصر تعرف على "القاتل الصامت" واحذر منه ما هي اسباب الم كعب القدم ومتى يحتاج للعلاج ؟ شمس الكويتية تكشف تفاصيلها بالكامل في أجرأ إطلالة.. فيديو فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز وتابعت أنها تعذر إدارة المهرجان "لأنهم يحضروا للمهرجان منذ شهور طويلة، وأكيد أن ما حدث رغما عن إرادتهم"، بحسب قولها. ولفتت رانيا محمود ياسين أن شقيقها السيناريست، عمرو محمود ياسين، تلقى دعوة من مهرجان الجونة السينمائي لحضور دورته الرابعة، ولكنه اعتذر منذ دخول والدهما المستشفى. وأعلنت أسرة الفنان المصري، محمود ياسين، وفاته في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض. وأقيم عزاءه بعدها بيومين في أحد المجمعات السكنية بمدينة الشيخ زايد في القاهرة، وحضره العديد من الفنانين، من أبرزهم محمد رمضان وعبد الرحمن أبو زهرة وإلهام شاهين ومحمود حميدة. وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، الجمعة، تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية" وسيعرض نحو 65 فيلما من أكثر من 40 دولة ضمن عدة مسابقات وبرامج متعددة. واختير فيلم (الرجل الذي باع ظهره) للمخرجة التونسية كوثر بن هنية للعرض في الافتتاح بعد فوزه بجائزتين في مهرجان البندقية السينمائي.

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