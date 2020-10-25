نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر 6 علاجات سريعة تحارب الحساسية فى لمح البصر على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٥٥ مساءً (دوت الخليج)

ختلف الحساسية من شخص لآخر وتشمل أعراض الحساسية العطس والحكة والالتهاب والصداع وسيلان الأنف وتورم العينين وغيرها الكثير.

ووفقا لموقع بولد سكاى الهندى ،فإن أفضل طريقة للوقاية من الحساسية هي الابتعاد عن الأشياء التي تسببها.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

أسرة محمود ياسين تعلق على عدم تكريمه في مهرجان الجونة

كشفت بطنها وساقها.. إنجي المقدم تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

مكرمة سخية من الملك سلمان لأبناء المواطنات المتزوجات من أجانب

نجل محمود ياسين يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة بخصوص عادل إمام

روجينا بين أحضان زكي بالجونة.. والأخير يدس يديه في الأسود

قبر رجاء الجداوي تدخله الحشرات بعد تهدمه وابنتها تعلق

رغماً عن كورونا.. الجونة يشتعل بالقبلات والاحضان الحميمية

منة عرفة تطلب يد أبو هشيمة وتثير جنون ياسمين صبري.. شاهد

نجوم هوليوود يختارون مرشحهم في الإنتخابات الرئاسية الامريكية

رجل يغتصب 160 طفلة بينهن ابنته ونهايته صادمة

بطلة أنت اطرق بابي تعترف بممارسة الجنس أكثر من مرة مع هذا الممثل!

تعرف على "القاتل الصامت" واحذر منه

ما هي اسباب الم كعب القدم ومتى يحتاج للعلاج ؟

شمس الكويتية تكشف تفاصيلها بالكامل في أجرأ إطلالة.. فيديو

فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز

إليك بعض العلاجات المنزلية الطبيعية للحساسية يقدمها موقع برايت سايد:

1. العسل

تناول العسل يوميا. يمكنك إضافته إلى الشاي أو تناوله مع الخبز المحمص.

2. البروبيوتيك

من المعروف أن البروبيوتيك مثل الزبادي واللبن الرائب والتيمبيه والجبن يعدل جهاز المناعة بطريقة صحية قوم بتضمين الزبادي واللبن الرائب والجبن في نظامك الغذائي يوميًا.

3. البابايا

غنية بالأنزيمات بشكل طبيعي مثل غراء والبروميلين. قد يساعدون في تحسين أعراض الحساسية مثل التورم وصعوبات التنفس.

4. الصبار

ضع جل الصبار مباشرة على الجلد عندما تلاحظ الحكة أو احمرار الجلد بسبب الحساسية. من الأفضل إجراء اختبار التصحيح قبل تطبيقه.

5. شاي الزنجبيل

قد يساعد شاي الزنجبيل في تقليل السيتوكينات الالتهابية في الجسم التي تسببها المواد المسببة للحساسية. ومن المعروف أيضًا أنه يعزز المناعة بطريقة طبيعية.

6. صودا الخبز

قد يساعد في تهدئة حساسية الجلد الناتجة عن الاستجابة الالتهابية لمسببات الحساسية فقط خذ حمامًا من صودا الخبز عن طريق إضافة حوالي كوب من صودا الخبز إلى حوض الاستحمام والنقع لمدة 15 دقيقة. يمكنك أيضًا وضع صودا الخبز على مناطق الحكة بعد مزجها بالماء.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام