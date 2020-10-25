نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر سيارة ضخمة بـ10 دولارات فقط.. هذه طريقة الحصول عليها على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٥٠ مساءً (دوت الخليج)

منحت جمعية خيرية المتبرعين فرصة الفوز بسيارة تيسلا "Model 3" بشرط تقديم المساعدة لها، لتعليم الموسيقى للأطفال حول العالم، وتوفير فرص عمل للموسيقيين.

وأتاحت مؤسسة "العزف من أجل التغيير"، وهي منظمة غير ربحية تعنى بتعليم الأطفال الموسيقى بهدف التغيير الإيجابي، فرصة لمن يحب مساعدتها عبر دخوله على سحب للفوز بالسيارة، في حين تبلغ قيمة التبرع الأدنى 10 دولارات فقط.

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ويمكن للسيارة التي سيحصل عليها أحد المتبرعين أن تسير بسرعة تصل إلى 140 ميلا في الساعة ويمكنها أن تنتقل من 0 إلى 60 ميلا في أقل من 5.3 ثانية.

وتبلغ قيمة السيارة في السوق 25 ألف دولار أمريكي.



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