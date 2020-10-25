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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده لن تتخلى عن منظومات "إس-400" أو دعم أذربيجان رغم تهديدات الولايات المتحدة، مشددا على أن "تركيا ليست دولة قبلية".

وقال أردوغان، في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم بولاية ملاطيا، اليوم الأحد، متوجها إلى المسؤولين الأمريكيين: "أخذنا خطوات في إطار مشروع F-35، لكنكم وجهتم تهديدات لنا. طالبتم منا إعادة إس-400 إلى روسيا. لكننا ليسنا دولة قبلية".

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أقوى رد من اردوغان على التهديدات الأمريكية بشأن منظومة "إس-400".. ماذا قال؟؟

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وأشار أردوغان إلى التهديدات الأمريكية بتطبيق إجراءات تقييدية ضد تركيا بسبب دعمها لأذربيجان، وصرح في هذا السياق ردا على المسؤولين في واشنطن: "أنتم لا تعرفون مع من تتعاملون. لا تتأخروا بعقوباتكم أيا كانت".

وسبق أن أعربت الولايات المتحدة عن رفضها شديد اللهجة لإجراء تركيا اختبارا لمنظومات الصواريخ "إس-400"، معتبرة أن مثل هذه العمليات تتناقض مع التزامات الجانب التركي في إطار الناتو، كما هددت واشنطن أنقرة باتخاذ إجراءات جديدة ضدها بعد أن استبعدتها سابقا من مشروع مقاتلات "F-35".

ويأتي ذلك بالتزامن مع تعالي أصوات في الولايات المتحدة تدعو لفرض عقوبات على تركيا بسبب دعمها لأذربيجان في النزاع الدائر بإقليم قره باغ مع القوات الأرمنية.

وتنفي باكو وأنقرة أن الحكومة التركية تقدم أي دعم عسكري لأذربيجان، وتقولان إن التأييد سياسي فقط.

المصدر: "الأناضول" + وكالات