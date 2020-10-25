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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعتبر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم شائعًا للغاية وغالبًا ما يرجع إلى عيش حياة غير صحية وغير مستقرة. إن معرفة العلامات التي تشير إلى أن مستوياتك مرتفعة للغاية يمكن أن ينقذ الحياة وإذا كنت تشعر بالألم في أي من هذه المناطق الأربعة في الجسم فلا ينبغي تجاهلها.

الكوليسترول مادة شمعية شبيهة بالدهون ينتجها الكبد. إنه حيوي لتكوين أغشية الخلايا وفيتامين د وبعض الهرمونات. لذلك ، فإن الكوليسترول ضروري للجسم ، لكن تناول الكثير من المادة يعرض الشخص لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية. قد يكون الشعور بألم في الرقبة أو الفك أو الجزء العلوي من البطن أو الظهر علامات على أن مستوياتك مرتفعة بشكل خطير.

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هذه العلامة تدل إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم بشكل خطير

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قال هيلث لاين: "تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لارتفاع الكوليسترول ما يلي:

الذبحة الصدرية وآلام الصدر

غثيان

التعب الشديد

ضيق في التنفس

خدر أو برودة في أطرافك

ألم في الرقبة أو الفك أو الجزء العلوي من البطن أو الظهر "

ما الفرق بين الكوليسترول "الجيد" و "الضار"

تساعد الجسيمات المعروفة بالبروتينات الدهنية على نقل الكوليسترول عبر مجرى الدم. هناك نوعان رئيسيان من البروتينات الدهنية.

يمكن للبروتينات الدهنية منخفضة الكثافة (LDL) ، والمعروفة أيضًا باسم "الكوليسترول الضار" ، أن تتراكم في الشرايين وتؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة ، مثل النوبات القلبية أو السكتة الدماغية.

يساعد البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) ، الذي يطلق عليه أحيانًا "الكوليسترول الجيد" ، على إعادة كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة إلى الكبد للتخلص منه.

إن تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من الدهون يزيد من مستوى الكوليسترول الضار في الدم.

خفض نسبة الكوليسترول

السلمون غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية ، وهي نوع صحي من الدهون ومن المعروف أنها تساعد في خفض ضغط الدم والكوليسترول.

تناول المزيد من سمك السلمون في نظامك الغذائي يحسن الكوليسترول الحميد "الجيد".

يساعد كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة على إزالة الكوليسترول من جدران الشرايين مما يمنع تشكل الأماكن الخطرة.

نصيحة خبراء التغذية وخبراء الصحة بتناول حصتين على الأقل من سمك السلمون في الأسبوع.

توصي جمعية القلب الأمريكية بفحص مستويات الكوليسترول في الدم كل أربع إلى ست سنوات إذا كنت بالغًا يتمتع بصحة جيدة فوق سن العشرين.

إذا كان لديك تاريخ عائلي من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، فمن المستحسن فحصه كثيرًا.

قد يحتاج الشخص أيضًا إلى المزيد من فحوصات الكوليسترول المتكررة إذا كان لديه تاريخ عائلي من النوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

نظرًا لأن ارتفاع الكوليسترول في الدم لا يسبب أي أعراض كبيرة في المراحل المبكرة ، فمن الضروري أن يتخذ المرء خيارات نمط حياة جيدة من خلال اتباع نظام غذائي صحي ، والحفاظ على ممارسة روتينية ومراقبة مستويات الكوليسترول بانتظام.

وقالت مؤسسة القلب البريطانية: "يتم قياس مستويات الكوليسترول في الدم باستخدام فحص دم بسيط.

"سيأخذ طبيبك الممارس العام أو الممرضة الممارسة عينة دم ، عادة عن طريق وخز إصبعك أو قد يُطلب منك إجراء فحص دم في المستشفى المحلي.

ثم يتم فحص الدم لمعرفة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) والكوليسترول الضار (غير HDL) والدهون الثلاثية ، بالإضافة إلى الحصول على نتيجة الكوليسترول الكلية.

"بشكل عام ، من أجل صحة القلب ، الهدف هو الحصول على مستوى منخفض من غير HDL ومستوى HDL أعلى.".

المصدر: ديلي اكسبرس