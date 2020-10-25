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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تعرضت الإعلامية مها الصغير، زوجة الفنان المصري أحمد السقا، للكثير من تعليقات السخرية بسبب إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

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زوجة أحمد السقا تثير السخرية أثناء إطلالتها في مهرجان الجونة.. والجمهور مصدوم (شاهد)

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مها ظهرت في الحفل مرتدية فستان طويل باللون الفوشيا منفوش من اسفل، وارتدت فوقه جاكيت رجالي باللون الأسود، مما أظهرها إطلالة غير مرتبة، اثارت سخرية النشطاء.

زوجة السقا خرجت عن صمتها، وردت على هذه الانتقادات بقولها: "عندما يحكم عليك شخص ما ، فإن الأمر لا يتعلق بك في الواقع. يتعلق الأمر بهم وبشعورهم بعدم الأمان وقيودهم واحتياجتهم " من كتاب "فن اللامبالاة".

وتعدى سعر إطلالة مها الصغير مبلغ الـ30 ألف جنيه مصري، حيث إن الفستان الذي ينتمي إلى ماركة "Christopher Kane"، بلغ سعره 990 دولار، فيما بلغ سعر الجاكيت التي ارتدته عليه 932 دولار.