في 10 صور.. رانيا يوسف تكشف إبطها وتبرز اجزاء حساسة للغاية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٥١ مساءً (دوت الخليج )

شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف، اليوم ، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام، بعشر صور حديثة وجريئة.

واشارت رانيا يوسف في تعليق على هذه الصور، إلى أنها التقطت لها في اليوم الثاني من فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي . مشيدة في ذات الوقت بمصمم فستانها ومصفف شعرها .

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وبدت الفنانة المصرية، في اطلالتها الجديدة، بفستان أسود قصير ومكشوف الصدر ، ومحاط في أعلاه بخط أبيض ناعم، بالإضافة إلى عقد الماس وسط صدرها و"قرطين" من نفس الحلي على آذنيها.

وتعمدت الفنانة يوسف ، خلال إطلالتها على القيام بحركات إغراء متعددة، منها مسكها على خصرها وكشف إبطيها والانحناء قليلا لتبرز نهديها واردافها وجمالها للجمهور.

وحصدت هذه الصور الجريئة عشرات الآلاف من الإعجابات ومئات التعليقات خلال أربع ساعات فقط من نشرها على حساب رانيا يوسف على موقع إنستغرام.

https://www.instagram.com/p/CGw2JAKpMdV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGw2JAKpMdV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGw2JAKpMdV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Rania Youssef (@raniayoussef_) on Oct 25, 2020 at 3:30am PDT

وخلال الأسبوع الماضي أجري مع الفنانة رانيا يوسف لقاءين صحفيين ، تطرقت فيهما إلى قدرة النساء على تحمل المسؤولية ومواجهة الصعب أياً كانت نوعها وكميتها مثل الرجل وأكثر ، بالإضافة إلى الحديث عن جوانب أخرى فنية واسرية.

وأكدت الفنانة أيضاً أنها تتحدى أن يوجد رجل قادر على تحمل ولو جزء بسيط مما عانته ومما واجهته خلال حياتها. مضيفة أنه لا يوجد رجل واحد قادر على تحمل عذر ما تعانيه يومياً من احمال واعباء ملقاة على عاتقها.

ونفت كل ما يتردد حول علاقات بينها وبين رجال أثرياء ، تهدف من ورائها للزواج من أحدهم، مؤكدة رفضها المطلق الزواج من رجل ثري لأنه سيفرض سيطرته عليها بماله . مشيرة إلى أنها تزوجت ثلاثة مرات وفي كل مرة كان زوجها ميسور الحال.

وقالت الفنانة رانيا يوسف في سياق تصريحاتها أنه لا يوجد رجل يقدر على تحمل عشر ما تتحمله من مسؤوليات واقعة على عاتقها ، وأنها طيلة الوقت تحارب من اجل الاستمرار والبقاء صامدة هكذا .

واردفت "بزعل من خيبة الأمل والزعل بيهدني وياخد من طاقتي.. والوجع بيخليني عاوزه أنجح أكتر وأبقى أحسن، أنا مفيش حاجة تكسرني مش بتكسر مينفعش أقع واتكلم بيني وبين ربنا عشان عندي مسؤوليات كتير في رقبتي لازم أكملها".

وتابعت : "طول الوقت شايفينك من بره محدش يعرف جواكى إيه، واحدة ست في مجتمع ذكوري ، الراجل ميقدرش يشيل عشر اللي أنا شيلاه هيقع".

وختمت :"أنا مطمع للرجالة لأني مشهورة وفنانة ومعاها فلوس والحياة مش سهلة بس لازم تبقى محاربة، وبرفض ارتبط بحد عشان يشيل المسؤولية. محبش حد يتحكم فيا وإني اتجوز حد غنى عشان يصرف ، لا زي زيجاتي الثلاثة كانوا مش أغنياء بس مستورين، ومكملتش لأن كان ناقص الأمان العاطفي والاحتواء، ويفهمني ويفهم بناتي وملقيتش حد كده، أنا مش بحب حد يتحكم فيا، ويكون طول الوقت له اليد العليا".



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