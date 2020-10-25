كشفت منطقة حساسة.. مايا دياب تطل من داخل حمام السباحة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٢٩ مساءً (دوت الخليج )

نشرت الفنانة مايا دياب ، صورة إغراء جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت عليها قائلة : " استمتعوا جميعا بيوم الأحد".

وظهرت مايا دياب وهي في حمام سباحة بإطلالة مميزة خطفت بها أنظار متابعيها ، واعتمدت فيها مكياج جذاب وأحمر شفاه باللون البينك، وتركت شعرها منسدلا على كتفها الأيمن.

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وكشفت النجمة اللبنانية في هذه الإطلالة الجريئة، عن ساقيها واجزاء فوق ركبتيها، بينها جزء وصفه البعض بالحساس جدا.

https://www.instagram.com/p/CGxK0UvHFGt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGxK0UvHFGt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGxK0UvHFGt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Maya Diab (@mayadiab) on Oct 25, 2020 at 6:31am PDT

ومؤخرًا شاركت الفنانة دياب، جمهورها، عبر "إنستغرام" بصورة إغراء جريئة وعلقت عليها بكلمات وصفها البعض بـ"الإيحاء الجنسي" ، حيث قالت وخلفها متجه نحو الكاميرا :" أنا فقط أنظر للخلف لرؤيتك تتوق لي" .

وظهرت في الإطلالة بمايوه أسود فقط ، وتسريحة شعر جذابة انسدلت نحو ظهرها ، وجسدها من الأمام باتجاه البحر الذي تزين ماؤه وامواجه بإنعكاس لون غروب الشمس، فيما خلفها مع رأسها الملتوي، باتجاه عين الكاميرا.

وحازت إطلالة مايا دياب، على عشرات الآلاف من الإعجابات خلال ساعتين فقط من نشرها ، بالإضافة إلى مئات التعليقات ، التي كانت في مجملها إيجابية ، بإستثناء بضعة تعليقات أحتوت على كلام خادش للحياء.

يذكر أن آخر أعمال مايا دياب، مسرحية “لوكاندة الأوباش” التي عرضت خلال فعاليات موسم الرياض، وتدور أحداثها في إطار كوميدي.

شاركها في بطولة المسرحية مجموعة من الفنانين منهم، حسن الرداد وماجد المصري وحمدي المرغني وأوس أوس وإنجي علي وأشرف زكي

مايا دياب ، مغنية ومقدمة برامج وممثلة وعارضة أزياء لبنانية ، ولدت في العاصمة بيروت عام 1980. وشاركت في برنامج استديو الفن عام 2001 ونالت الميدالية الذهبية عن فئة التقديم.

مشوراها مع الغناء بدأ من خلال انضمامها لفرقة الفور كاتس في 2002 ، وتزوجت في العام 2006 من رجل الأعمال اللبناني عباس ناصر ولديهما طفلة تدعى "كاي".

شاركت مايا في الفيلم السينمائي "اسد واربع قطط" 2007 إلى جانب مسلسلين هما "كلام نسوان" في 2009 و"الدنيا هيك " في 2010.

عرفت الشهرة في وقت قصير، وخصوصاً حين قررت خوض مجال الغناء وحدها بعيداً عن الفور كاتس في 2010 فإصدرت أغنية "حبيبي" 2011 واختارها الفنان رامي عياش لتشاركه الدويتو الغنائي "سوا" 2011 الذي نال شهرة كبيرة ونقل مايا إلى مرحلة جديدة من حياتها الفنية.

كما بلغت شهرتها الذروة من خلال برنامج "هيك منغني" 2011 الذي عرضته شاشة الـ MTV وحظي بنسبة مشاهدة عالية جداً.



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