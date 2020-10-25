بفستان ملتصق بجسدها.. لجين عمران تكشف صدرها وتبرز أردافها والجمهور يتحرش

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٠٨ مساءً (دوت الخليج )

نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران، صورة حديثة لها، من فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، المقامة في الساحل الشمالي المصري.

وعلقت النجمة السعودية على اطلالتها الجديدة والجريئة بالقول : "مساء الورد والفل من #مهرجان_الجونة_السينمائي ". مضيفة : "هذا اللوك كنت مختارته للافتتاح المهرجان يعني اليوم الأول ولكني ما لقيت أحد يعملي رفعة للشعر كون موديل الفستان ما يناسبه غير الشعر المرفوع".

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وتابعت : "لذلك فضلت البسه صح في يوم ثاني عشان أعطيه حقه" معبرة في نفس الوقت عن شكرها الجزيل لمصمم فستانها الذي أطلت به ثاني يوم من فعاليات مهرجان الجونة.

وأشارت الإعلامية السعودية الجميلة في ختام تعليقها الطويل ، إلى أنها نشرت بقية صورها الحديثة عبر الستوري بحسابها على موقع إنستغرام.

وظهرت لجين عمران، في هذه الإطلالة الأنيقة والمميزة، بفستان اسود بدون أكتاف وملتصق بجسدها ، خاصة من الصدر إلى الأرداف ، وبتسريحة شعر مرفوعة إلى الأعلى، مع قليل من المكياج.

ووصل عدد الإعجابات التي حصدتها الصورة إلى ما يقارب 50 ألف إعجاب في أقل من أربع ساعات ، ناهيك عن نحو 1500 تعليقا ، متضمنا عبارات عشق وحب واطراء وذهول .. وأيضا تحرش لفظي بالإعلامية لجين عمران.

https://www.instagram.com/p/CGxBoKuAFlV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGxBoKuAFlV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by لجين عمران ???????????????? (@lojain_omran) on Oct 25, 2020 at 5:10am PDT

وكانت لجين قد خطفت أمس الأضواء بإطلالة حمراء في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة .

وصنف عدد كبير من المتابعين تلك الإطلالة بأنها الأكثر تميزًا، حيث ارتدت فستانا ضيقاً ومكشوف الصدر باللون الأحمر، واختارت تسريحة شعر جذابة انسدلت خصلاتها نحو ظهرها وكتفها بإنسياب بديع.

وشاركت الإعلامية لجين عمران، جمهورها، بهذه الإطلالة الحمراء عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام" وحظيت بإشادة واسعة .

ومن بين الذين أشادوا وتغزلوا بإطلالة الإعلامية السعودية الصحفي البريطاني من أصول سورية "عدنان الكاتب" الذي عبر عن إعجابه بلجين عبر حسابه على موقع إنستغرام قائلاً: "الإعلامية النجمة اللامعة لجين عمران كانت الأكثر تميزًا وجمالاً في مهرجان الجونة السينمائي وتألقت بفستان أحمر رائع من موديل الخمسينات"، وعرض صورًا للفنانة العالمية مارلين مونرو بنفس الفستان.

بدورها لم تنكر لجين عمران ذلك، وردت على إشادة الكاتب بها قائلة: "تسلم أستاذ عدنان هذا من ذوقك" وتابعت: "أنا من عشاق أزياء الخمسينات".

كما كشفت عبر حسابها بسناب شات أنها قامت بوضع الماكياج لنفسها وقالت: "كالمعتاد عملت مكياجي وشعري بنفسي والجو ما قصر".

وحرص الجمهور على التفاعل مع اطلالة لجين فبعضهم أشاد بها وقال إنها تشبه الممثلة والمغنية الأميركية مارلين مونرو وعلقوا بأن الفستان جاء هادئا وجميلا وراقيا، وآخرون قللوا من جمالها مقارنة بمونرو.

يأتي ذلك بعد تعرّض لجين عمران، لإنتقادات حادةٍ، بسبب إطلالتها الأخيرة عبر حسابها في تطبيق “سناب شات”، والتي ارتدت “قرطا ضخما” على اذنها.

وظهرت لجين، بإطلالة بيضاء، مرتدية فستانا باللون الأبيض يكشف ساقيها وذراعيها، عدا عن المجوهرات والنظارة، والقبعة التي اعتلت رأسها، وجميع القطع التي ارتدتها لجين، حسب مستخدمي إنستغرام، من تصميم دور أزياء عالمية.

وحمل انتقاد شقيقة الفنانة أسيل عمران، الكثير من التعليقات القاسية، عبر صفحات تتبع العديد من رواد السوشال ميديا التي تداولت صورة لجين، التي ركزت معظمها على فستانها المكشوف و"القرط" الذي وضعته على اذنها.

ومن ضمن التعليقات السلبية على إطلالة لجين، قالت مستخدمة “كذا اصبحتي تنافسي رانيا يوسف ومريم حسين " وكتبت أخرى :"الناس اللي يشترون قرط ضخم مو عشان أبرز الجمال عشان يتفاخروا".

كذلك أشار آخرون إلى أن لجين تعشق ارتداء الملابس المكشوفة ، وأنها دخلت مجال عرض الأزياء لهذا السبب .



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