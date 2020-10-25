نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر اكتشاف علامة رئيسية رابعة لفيروس كورونا.. لا تتجاهلها على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - حدد علماء ثلاث علامات رئيسية لمرض كورونا الفيروسي المعروف علميا بكوفيد-19،هي الحمى والسعال وفقدان حاسة الشم، لكن خبراء طبيين حذروا من عرض آخر، شائع ليس لدى الكبار فحسب بل حتى الصغار.

ونقلت صحيفة «دايلي إكسبريس» البريطانية عن الخبراء قولهم إن هذا العرض يجب أن يصنف كعلامة تحذير رئيسية رابعة وأكثر تحديدا للمرض.

قد يهمك أيضًا:

إسرائيل تكشف مفاجاة بشأن امتلاك قطر مقاتلات "إف-35" الأمريكية

اكتشاف علامة رئيسية رابعة لفيروس كورونا.. لا تتجاهلها

هذه هي الدول التي أدانت الرسوم المسيئة للنبي محمد (الاسماء)

أول دولة عربية تنتفض وتخرج فيها مظاهرات غاضبة احتجاجا على إساءة فرنسا للنبي محمد

درون تقصف قاعدة الملك خالد ومطار أبها .. وإعلان عاجل للسلطات السعودية

الكشف عن مصير الأم العراقية التي ألقت طفليها في نهر دجلة

زوجة أحمد السقا تثير السخرية أثناء إطلالتها في مهرجان الجونة.. والجمهور مصدوم (شاهد)

هذه العلامة تدل إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم بشكل خطير

أقوى رد من اردوغان على التهديدات الأمريكية بشأن منظومة "إس-400".. ماذا قال؟؟

محمد بن زايد يتخذ قرارا جريئًا لصالح تركيا ومراقبون يعتبرونه “طعنة في ظهر” المملكة العربية السعودية وحليفه بن سلمان

الفنانة أحلام الإماراتية تنشر فيديو للحوثيين في صنعاء وتصرخ: وينكم يا مسلمين؟؟!! انصروا رسول الله.. زلزلوا الأرض من تحت أقدام ماكرون

حمار يتحول إلى قضية رأي عام في هذه الدولة العربية!.. ما هي القصة؟؟

إسرائيل تفجر مفاجأة وتكشف موعد تطبيع السعودية وسلطنة عُمان

مقبرة رجاء الجداوي محطمة من الداخل والحشرات تخرج من القبر.. وتعليق مفاجئ من ابنتها: أنا غير مسؤولة! (شاهد الفيديو)

الكويتية ريم الشمري تنفجر غاضبة بسبب الريشة التي على رأس حليمة بولند ! .. فيديو

كابوس مرعب يطارد الإعلامي المصري عمرو أديب كل ليلة!..خاف نفسك وعلى عيلتك وعلى والدتك

احذر من تناول هذه الأشياء فهي سبب رئيسي في ارتفاع ضغط الدم



لمرضى السكري.. مشروب بسيط يخفض مستويات السكر في الدم



مذيع الجزيرة فيصل القاسم “يستفز” الشعوب العربية بتعليق مثير على حملة مقاطعة المنتجات والبضائع الفرنسية



زوجة تقيم جنازة للاحتفال بعيد ميلاد زوجها.. والسبب!!



ترامب يحرج نتنياهو على الهواء والأخير يفلت من الفخ .. فيديو



مولود يعود للحياة بعد 6 ساعات من وضعه في ثلاجة الموتى.. شاهد ردة فعل والده (فيديو)



مذيع الجزيرة يمسح بالرئيس الفرنسي “ماكرون” الارض: أنا مسيحي و أرفض الإساءة للنبي محمد



وضع صور ماكرون على الأرض للدعس عليها بالأقدام والأحذية في هذه الدولة الخليجية.. فيديو



هل لبس هذا النوع من الحمّالات الصدرية يسبب سرطان الثدي؟.. فيديو



إذا ظهرت في جسمك هذه العلامة فأنت مصاب بـ”مرض الملوك“

واكتشف باحثون من جامعة كينعز كوليدج بلندن أن 8.8 في المائة من الأشخاص الذين أبلغوا عن حالات إيجابية بكوفيد-19 عانوا من طفح جلدي كعرض رئيسي، مقارنة بـ 5.4 في المائة من الأشخاص الذي كانت نتيجتهم سلبية. لتأكيد تلك النتائج، أنشأ فريق الباحثين بقيادة دكتور ماريو فالتشي استبيانا منفصلا عبر الإنترنت، وجمع صورا ومعلومات من نحو 12 ألف شخص يعانون من طفح جلدي ويشتبه في إصابتهم بكوفيد -19 أو تأكدوا منه.

وجدت الدراسة أن الطفح الجلدي يمكن تقسيمه إلى ثلاث فئات، أولها طفح جلدي من نوع خلايا النحل (الشرى) وهو ظهور مفاجئ لنتوءات بارزة على الجلد تظهر وتختفي بسرعة في غضون ساعات وعادة ما تصاحب بحكة شديدة.

وهذه الحالة يمكن أن تشمل أي جزء من الجسم، وغالبا ما تبدأ بحكة شديدة في راحة اليد أو أخمص القدمين ويمكن أن تتسبب في تورم الشفاه والجفون. الحالة الثانية عبارة عن طفح جلدي مؤلم يشبه الجدري، ويبدو في شكل نتوءات حمراء صغيرة يمكن أن تحدث في أي مكان من الجسم، وخاصة المرفقين والركبتين وكذلك مؤخرة اليدين والقدمين. يمكن أن يستمر الطفح الجلدي لأيام أو أسابيع.

أما الحالة الثالثة وتسمى أصابع كوفيد فتبدو في شكل تورم محمر مؤلم (لا يسبب حكة) بأصابع اليدين والقدمين لدى الأشخاص المصابين بالمرض.

وهذا النوع من الطفح الجلدي هو الأكثر تحديدا لكوفيد، وهو أكثر شيوعا لدى الشباب المصابين بالمرض، ويميل إلى الظهور لاحقا.

ماريو فالتشي الدكتور المشرف في الدراسة التي لم تنشر في مجلة علمية بعد قال: «أدت البيانات غير المتجانسة، والتأخير الزمني، فضلا عن التركيز على المرضى المصابين بأمراض خطيرة خلال المراحل المبكرة من الوباء، إلى التغاضي عن الجلد كعضو مستهدف مهم بكوفيد -19».

وأضاف في رسالة حول الدراسة «على الرغم من أن الطفح أقل انتشارا من الحمى، إلا أنه أكثر تحديدا لكوفيد-19 ويستمر لفترة أطول». يذكر أن التهاب الحلق والصداع من الأعراض الأخرى لـ«كوفيد-19».