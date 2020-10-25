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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، اليوم الأحد، مفاجأة بشأن حصول قطر على مقاتلات (إف-35) من أمريكا.

وقال "شتاينتز" في مداخلة تلفزيونية إن بيع الطائرات الحربية الأمريكية المتطورة (إف-35) لقطر ربما يكون ممكنًا رغم اعتراضات إسرائيل على مثل تلك الصفقة بحسب "رويترز".

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إسرائيل تكشف مفاجاة بشأن امتلاك قطر مقاتلات "إف-35" الأمريكية

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وأوضح "شتاينتز"، وهو عضو مجلس الوزراء الأمني المصغر الذي يرأسه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، أنه "لا شك لدي في أنهم (القطريون) إذا أرادوها وكانوا مستعدين للدفع فسيحصلون عليها عاجلًا أو آجلًا"، مضيفًا: "هذا افتراض يتعين أن نأخذه في الحسبان".

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تبحث "في نهاية المطاف عن المصالح الأمريكية" خاصة في مواجهة مقاتلات الشبح المنافسة المعروضة من روسيا والصين.

وكانت قطر تقدمت بطلب إلى الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على مقاتلات (إف-35)، بعد طلب مماثل من الإمارات التي طبعت العلاقات مع إسرائيل.

وقالت مصادر لوكالة "رويترز" هذه الصفقة إذا تمت، تؤدي إلى توتر العلاقات الأمريكية مع السعودية وإسرائيل.

وفي وقت سابق، شدَّد وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، معارضة بلاده لطلب قطر شراء مقاتلات (إف-35) المتقدمة من الولايات المتحدة.

وأرجع "كوهين" الرفض في تصريحات لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى ضرورة "الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل".