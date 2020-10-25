ياسمين صبري تظهر بـ"عين ضخمة" في الجونة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٠٦ مساءً (دوت الخليج )

باتت الفنانة ياسمين صبري، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إطلالتها بخرزة زرقاء، خلال افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

ومع تداول اسم الفنانة صبري شارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورتها بالفستان الأزرق، الذي ظهرت عليه خرزة زرقاء (عين) ،وتحديدا على حزام خصر الرفيع، ووصفها البعض بأنها بالعين الزرقاء الضخمة.

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وقال متابعون إن تلك الخرزة قصدت بها الفنانة المصرية، حمايتها من العين ، حيث علقوا : "عشان تمنع الحسد"، "حاطة خرزة ضخمة عشان الحسد"، "خايفة ولابسة عين" ، " هذه العين تروج للماسونية" ، " ليش كدا غرور في أجمل منها وما بيسووا كدا".

وبالبحث عن أصل الصورة، وُجد أنها "فوتوشوب" وأن الفنانة لم تضع تلك الخرزة من الأساس، واكتفت بحزام باللون الأخضر.

ولفتت "ياسمين" الأنظار، بهذه الإطلالة الأنيقة وتسريحة شعرها الانسيابية ذات اللون الأسود الناعم و"كولية" الألماسات المرصعة بالأحجار الكريمة، ذات اللون الأزرق.

https://www.instagram.com/p/CGtF4XjjJrW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGtF4XjjJrW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGtF4XjjJrW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on Oct 23, 2020 at 4:31pm PDT

وكانت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، قد كلفت قبل تدشين فعالياته، فريق خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.



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