الظهور الأخير للفنانة بوسي يصدم الجمهور.. شاهد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٤٠ مساءً (دوت الخليج )

أصيب جمهور الفنانة المصرية بوسي ، بصدمة شديدة بعد ظهورها الأخير بشكل وملامح مختلفة كلية عما اعتادوها عليها.

وظهرت الفنانة بوسي، زوجة الفنان الراحل نور الشريف، في هذه الإطلالة بشعر أبيض بالكامل طلته بقليل من الحناء، بالإضافة إلى نظارة طبية سميكة وجسم زائد الوزن، بعد غياب طويل .

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وجاء هذا الظهور الصادم والمفاجئ للجمهور، خلال حضور الفنانة القديرة بوسي مؤخراً، عرض فوازير "سينما مصر" للمخرج خالد جلال.

وحرص عدد كبير من أبطال العرض على التقاط الصور مع الفنانة الكبيرة، وكان من بينهم الممثلة شيماء عباس التي نشرت على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صورة لها مع النجمة الكبيرة، ظهرت فيها متغيرة شكلها مع وضوح علامات تقدم العمر.

يشار إلى أن آخر أعمال بوسي، مسلسل “البرنسيسة بيسة” والذي عرض في رمضان قبل الماضي، وشاركتها في البطولة مي عز الدين وأمير المصري، ومحمد أنور، وسليمان عيد، وايمان السيد، وحجاج عبد العظيم. وهو من تأليف مصطفي عمر وفاروق هاشم وإخراج أكرم فريد.

وكان آخر ظهور لبوسي مع نجلتها الفنانة مي نور الشريف أثناء قضاء إجازتهما الصيفية بإحدى قرى الساحل الشمالي.





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