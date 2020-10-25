نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هاني شاكر يدخل في نوبة بكاء على الهواء على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٥٤ مساءً (دوت الخليج )

لم يستطع الفنان المصري هاني شاكر، تمالك دموعه التي انهمرت وهو يتحدث عن وفاة ابنته دينا بعد معاناتها مع مرض السرطان، لافتاً إلى أنها كانت تحب الحياة وكانت لآخر لحظة متمسكة بالحياة، ولديها أمل في أنها ستشفى من المرض.

واضاف: "أما تشوفي اللي قدامك متمسك بالحياة لازم تحسسيه إن أنتي كمان عندك أمل في اللي جاي، كانت بتحب الحياة أوي وبتحب ولادها أوي".

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

الظهور الأخير للفنانة بوسي يصدم الجمهور.. شاهد

ياسمين صبري تظهر بـ"عين ضخمة" في الجونة

بشرى سارة.. وزارة العدل السعودية تعلن عن وظائف شاغرة وتوضح شروط التقديم

بفستان ملتصق بجسدها.. لجين عمران تكشف صدرها وتبرز أردافها والجمهور يتحرش

كشفت منطقة حساسة.. مايا دياب تطل من داخل حمام السباحة

في 10 صور.. رانيا يوسف تكشف إبطها وتبرز اجزاء حساسة للغاية

سيارة ضخمة بـ10 دولارات فقط.. هذه طريقة الحصول عليها

أسرة محمود ياسين تعلق على عدم تكريمه في مهرجان الجونة

كشفت بطنها وساقها.. إنجي المقدم تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

مكرمة سخية من الملك سلمان لأبناء المواطنات المتزوجات من أجانب

بالفيديو.. مولود يستيقظ داخل ثلاجة الموتى بعد 6 ساعات من وفاته

نجل محمود ياسين يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة بخصوص عادل إمام

منها ربط الشعر.. 4 أسباب غير متوقعة للإصابة بالصداع

أشياء يجب الانتباه لها عند التقاط صور السيلفي

فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز

وتابع باكياً: "ربنا ما يوري حد فراق الضنا، بيبقى صعب جداً، إنك توصلي لموقف إن حتة منك نازلة بتحطيها تحت الأرض بإيدك صعب جداً.. لآخر لحظة كان عندي أمل إن ربنا هيشفيها".

وعن حقيقة الخلاف بينه وبين زوج إبنته خاصةً بعد زواجه من جديد، أكد شاكر خلال حلوله ضيفاً على برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، أن علاقتهما جيدة وليس من خلاف بينهما. لافتا إلى أنه تزوج مؤخراً ويعيش بالقرب منهم، حتى يتسنى للأولاد زيارته.

وقال الفنان هاني شاكر : "أحلى حاجة دينا سابتهالنا في الدنيا هي مليكة ومجدي.. متتخيليش قد إيه بحس إن دينا فيهم، في روحهم وكلامهم وتصرفاتهم، دلوقت عندهم 11 سنة.. عايشين معايا وبيروحوا لوالدهم كتير.. بس أغلب الوقت معايا أنا ونهلة".



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام