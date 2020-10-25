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صنعاء - ميسرا اسماعيل - بعض تطبيقات أندرويد تتظاهر بأنها صديقة لك. يعدك التطبيق بالمساعدة أو بالترفيه، لكنه لا يجلب لك إلا الضرر.

تلقى متجر التطبيقات Play Store من جوجل العديد من الانتقادات بسبب النهج غير الفعال بالكلية لإبعاد المحتوى غير الآمن عن المستخدمين. وإن لم تكن حريصاً، يمكن أن يتعرض هاتفك للتتبع أو الاختراق، أو تتعرض للخداع.

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احذفها فورًا من جهازك.. الخبراء يكتشفون 10 تطبيقات شهيرة على أندرويد تسرق بياناتك الشخصية وتتجسس عليك

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بوضع هذا في الاعتبار، إليك قائمة بأسوأ التطبيقات واسعة الانتشار على أندرويد. هذه التطبيقات حملها ملايين حول العالم، لكن عليك أن تحرص على ألا تكون واحداً منهم.

1. QuickPic Gallery

تطبيق QuickPic

كان QuickPic حافظة صور سهلة الاستخدام، ولم يكن به أي بهرجات، لكن التواصل الواضح مع المستخدمين والتحديثات السريعة جعلت قاعدة المستخدمين تنمو وتنمو.

لماذا هو سيئ؟ لأن الشركة الصينية سيئة السمعة Cheetah Mobile اشترته في 2015. وصار التطبيق فوراً مؤذياً لنظام التشغيل أندرويد، كما بدأت الشركة في تحميل بيانات المستخدمين على خوادمها، وفقاً لأحد مستخدمي Google Plus الذي وجد العديد من طلبات نظام أسماء النطاقات الجديدة تصدر من التطبيق.

أزيل التطبيق تماماً من متجر Play Store في أواخر 2018، لكنه عاد مرة أخرى في 2019. وحين عاد، قالت شركة Cheetah لموقع Android Police إن سبب الإزالة لم يكن الاحتيال عبر الإعلانات، بل إن الشركة لم ترغب في إبقائه بالمتجر.

اليوم هناك عشرات التطبيقات التي تقلد QuickPic، ويصعب أن تعرف أيها الإصدار الأصلي. لكن يمكنك اتباع قاعدة بسيطة ستبقيك آمناً: لا تحمل على هاتفك أياً منها!

بدائل آمنة: هناك العديد من تطبيقات حافظة الصور لأندرويد. من أفضل بدائل QuickPic تطبيق Simple Gallery، إذ تجد به محرراً للصور ومديراً للملفات ومظاهر متنوعة.

2. ES File Explorer

إنه على الأرجح أكثر برامج تصفح الملفات شعبية. وهذا لأنه كان جيداً جداً فعلاً، قبل خمسة أعوام.

لماذا هو سيئ؟ امتلأت النسخة المجانية عن آخرها ببرامج غير مرغوبٍ فيها وإعلانات، ويلح عليك التطبيق مراراً بأن تحمل تطبيقات إضافية عبر إرسال إشعارات لا يمكنك تعطيلها. لكن الموقف ازداد سوءاً في أبريل/نيسان 2019 حين أزال متجر تطبيقات جوجل التطبيق بسبب احتيال مالكيه لزيادة معدلات النقر والأرباح من الإعلانات.

يتضمن احتيال النقر استعمال كود للنقر آلياً على الإعلانات الموجودة في خلفية أجهزة المستخدمين دون علمهم.

يمكن اليوم تحميل ملف APK لتنصيب البرنامج على جهازك، أو يمكنك تحميل واحدٍ من عشرات التطبيقات التي تنتحل الاسم نفسه. وينبغي أن تتفادى كل هذه النسخ.

بدائل آمنة: توجد عشرات برامج تصفح الملفات على أندرويد لتختار من بينها. إن كنت ترغب في سهولة الاستخدام، جرب Files من Google، وإن كان تخصيص التطبيق هو ما يهمك، جرب Total Commander.

3. UC Browser

إنه التطبيق الأكثر شعبية لتصفح الإنترنت في الصين والهند، ويزعم أنه يقدم وضعاً سريعاً يقلل من استهلاك البيانات بفضل الملفات المضغوطة.

لماذا هو سيئ؟ لأنه يتتبع أنشطتك. يُرسل التطبيق كلمات البحث التي أدخلها المستخدمون دون تشفيرٍ إلى ياهوو الهندية وجوجل. ويُرسل رقم IMSI وIMEI ورقم هوية أندرويد وعنوان MAC الخاص باتصال الواي فاي دون تشفير لأداة Umeng التحليلية التابعة لشركة علي بابا للتسوق عبر الإنترنت. وبيانات الموقع الجغرافي، التي تتضمن خطي الطول والعرض واسم الشارع، تُرسل دون تشفير إلى أداة الخرائط AMAP التابعة لشركة علي بابا.

بدائل آمنة: من أين نبدأ؟ متصفحا كروم وفايرفوكس هما أبرز خيارين إن كنت ترغب في السرعة. لكن هناك بعض المخاوف من الخصوصية في هذين أيضاً، لذا يمكنك اللجوء لمتصفح الخصوصية DuckDuckGo.

4. CLEANit

CLEANit تطبيقٌ "لتنظيف الملفات غير المرغوب فيها"، تم تنصيبه 10 ملايين مرة و85% من المستخدمين الذين قيموه أعطوه أربع أو خمس نجوم.

لماذا هو سيئ؟ لأن أكثر ما يقدمه لك يمكن أن يضر بهاتفك. على سبيل المثال، تنظيف الملفات المخبأة يمكن أن يبطئ هاتفك حين يضطر إلى إعادة بناء هذه الملفات، وتنظيف الذاكرة العشوائية يمكن أن يؤدي إلى زيادة استخدام البطارية، وإيقاف التطبيقات لا يقلل استهلاك البطارية كما يُزعم.

بدائل آمنة: Greenify خيارٌ أفضل بكثير لتقليل استهلاك البطارية، وSD Maid خيارٌ أفضل لتنظيف هاتفك من ملفات الإعلانات والسجلات.. إلخ.

5. Hago

Hago تطبيقٌ شامل للمحادثة مع أصدقائك، ولعب الألعاب سوياً، وتبادل الرسائل في الوقت الحقيقي.

لماذا هو سيئ؟ هل Hago تطبيقٌ آمن بالمعنى التقليدي؟ نعم، نظن ذلك، فلا يوجد دليل على أي ممارسات خبيثة واضحة. لكن التطبيق يسمح لك بكسب المال من لعب بعض الألعاب والمشاركة في المجموعات، وهذا يدق جرس إنذار واضحاً.

وإن حملت التطبيق من خارج متجر التطبيقات، تحصل على المزيد من المال. وهذا يعني على الأرجح أن هناك مشكلة مختبئة تحت السطح وستنفجر في وقتٍ ما.

بدائل آمنة: لا يعاني أندرويد أي نقص في الألعاب المجانية التي يمكنك مشاركتها مع الغرباء على شبكة الإنترنت، وإن أردت التحدث فهناك واتساب للتحدث مع أصدقائك، وKik للتحدث مع أشخاص عشوائيين.

6. DU Battery Saver & Fast Charge

DU Battery Saver & Fast Charge تطبيقٌ "للمحافظة" على البطارية حصل على عددٍ جنوني من التحميلات، وحصل على 7.6 مليون تقييم بخمس نجوم، وهذا لا يمكن تصديقه.

لماذا هو سيئ؟ كيف يعِد تطبيقٌ بالشحن السريع لهاتفك؟ لا يمتلك أي تطبيق القدرة على التحكم في سرعة شحن جهازك. والتطبيق يدعم كل الإعلانات تقريباً التي تراها في أي تطبيقٍ آخر ويُظهر إعلاناتٍ خاصة به على شاشة القفل وشريط الإشعارات. كما أن الرسوم البيانية للسرعة وكل هذه الأشياء مزيفة تماماً.

أزال متجر جوجل التطبيق ضمن فضيحة احتيال النقر على الإعلانات في أبريل/نيسان 2019. لكن ما زال بإمكانك تحميل التطبيق عبر مواقع تحميل ملفات APK، وما زال ملايين الأشخاص يشغلون التطبيق على أجهزتهم القديمة.

بدائل آمنة: إن كنت مهتماً بإحصاءاتٍ عن بطارية هاتفك، عليك استعمال GSM Battery Monitor، أما لتوفير استهلاك البطارية فجرب Greenify.

7. Dolphin Web Browser

إنه متصفح للإنترنت خالٍ من الإعلانات ويدعم Flash ويمكنه تشغيل مقاطع الفيديو عبر HTML 5، وتم تحميله 50 مليون مرة، والعدد في زيادة.

لماذا هو سيئ؟ مثل متصفح UC Browser، هو كابوس من حيث التتبع. والأسوأ أنه يحفظ المواقع التي دخلت إليها في وضع Incognito الخفي في ملف على هاتفك، ويمكنك التحقق من هذا. بل اكتشف بعض المستخدمين أنه عند استعمال شبكة خاصة افتراضية (VPN) بكشف المتصفح عنوانك المرتبط بالجهة المزودة لخدمة الإنترنت. لا تصدق الشعبية الواسعة التي نالها هذا التطبيق، عليك حذفه فوراً.

بدائل آمنة: كما ذكرنا من قبل، كروم وفايرفوكس وDuckDuckGo أفضل ثلاثة تطبيقات لتصفح الإنترنت.

8. Fildo

إنه تطبيقٌ غير قانوني لتحميل الموسيقى متنكر في صورة مشغل للملفات الصوتية.

لماذا هو سيئ؟ منذ وقتٍ طويل، كانت لتطبيق Fildo صلات بشركة الترفيه عبر الإنترنت الصينية Netease. استعمل التطبيق حيلة في الواجهة ليسمح لك بتحميل أي أغنية ترغب فيها من خوادم Netease.

هل هو آمن اليوم؟ ربما. فقد أغلقت Netease الثغرة، لذا هجره أغلب مستخدميه. ويقدم Fildo نفسه الآن باعتباره تطبيقاً لتنظيم ملفات الموسيقى. لكن التطبيق له خلفية مثيرة للشبهات، ولا ينبغي الوثوق به لأنه من المحتمل أن يجمع عنك البيانات وأن يخفي عنك ممارسات تضر بخصوصيتك.

بدائل آمنة: إن أردت الاستماع إلى الموسيقى، الخيار الأفضل هو خدمة مثل Spotify. وإن أردت إدارة ملفات الموسيقى، تفقد Cloud Player.

9. Clean Master

هو تطبيق آخر منتشر "لزيادة السرعة وتوفير شحن البطارية وتحسين أداء الهاتف" يستعمله 600 مليون مستخدم وحصل على 26 مليون تقييم بخمس نجوم، قبل إزالته في 2019. وما زال ملف APK متاحاً عبر عددٍ من المواقع.

لماذا هو سيئ؟ أولًا، التطبيق طورته شركة Cheetah Mobile، وقد تحدثنا عنها سابقاً وعن سمعتها في عرض الكثير من الإعلانات وتزويد التطبيقات بمزايا غير مرغوب فيها ووضع صفحات مزعجة في تطبيقاتها.

ثانياً، لا يفعل التطبيق أي شيءٍ مفيد، فتطبيقات ترشيد استهلاك البطارية كانت مهمة في وقتٍ من الأوقات، لكنك لم تعد بحاجة إليها. فقد طور نظام أندرويد برمجية خاصة به لتخصيص استهلاك الذاكرة العشوائية وضمان استعمالها على النحو الأمثل. وفي حالاتٍ عدة، يحافظ الهاتف على الذاكرة العشوائية مشغولة بالتطبيقات عن عمدٍ ليحسن الأداء.

بدائل آمنة: بصراحة، ليس عليك استعمال هذا النوع من التطبيقات من الأصل. وإن كنت لا محالة فاعلاً، فانظر إلى SD Maid.

10. كل التطبيقات المضادة للفيروسات

هناك العديد من هذه التطبيقات لتختار من بينها، وأغلبها إصدارات للهاتف من شركات معروفة بتطوير البرامج المضادة للفيروسات على الحواسيب المكتبية والمحمولة.

لماذا هي سيئة؟ هي ليست سيئة حرفياً، لكنها غير ضرورية، ولهذا صارت الشركات الكبرى في المجال تسوق الآن لحماية الهواتف الذكية ضمن باقة أمنية أوسع تضم أجهزة أخرى.

لكن قد تحصل على بعض الفائدة إن كنت تحمل على جهازك برامج من أطراف ثالثة، من خارج متجر جوجل، أو إن كنت تستعمل جهازاً مفتوحاً بالرووت. ففي الحالتين سيصير جهازك معرضاً للبرمجيات الخبيثة دون أن تدافع عنك جوجل.

بدائل أفضل: في هذه الحالة، لن تستبدل تطبيقاً بتطبيق، بل عليك أن تحرص على الاشتراك في باقة أمنية كاملة من شركة محترمة.

والتطبيقات من شركاتٍ مثل Avast وAvira توفر لك مزايا إضافية مثل غلق التطبيقات بكلمات مرور، وحذف كافة بيانات الهاتف عن بعد، وحجب المكالمات.

تجنب التطبيقات الخطرة

في الحقيقة، لا توجد الكثير من التطبيقات الآمنة بالكامل على متجر جوجل. فكل الشركات تقريباً متورطة في صورة ما من جمع البيانات.

لكن هناك بعض التطبيقات الضارة حقاً على المتجر. وما ناقشناه منها ليس سوى قمة الجبل الجليدي.

أما التطبيقات التي تحملها من خارج المتجر فخطرها أعظم وأعظم. وإن كنت تستعمل تطبيقاً ثم أزالته جوجل من متجرها، لا تحمله من خارج المتجر، لأنه سيصير أكثر خطورة على جهازك.

المصدر: عربي بوست