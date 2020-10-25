نشكركم على قرائتكم خبر ضع كمية من ‘‘الجاز’’ على شعرك وشاهد النتيجة .. رانيا يوسف جربت الوصفة بنفسها وهكذا أصبحت (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - تصدرت الفنانة رانيا يوسف، مؤشرات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد استضافتها في برنامج "3 ستات" عبر قناة "صدى البلد"، والتي تحدث من خلاله عن حياتها الفنية والشخصية.

ومن أبرز ما جاء من تصريحات للفنانة رانيا يوسف أنها كانت تعاني من مرض يسبب سقوط الشعر، وبدأت تستخدم مجموعة زيوت للشعر ومن أبرزها الجاز.

الجاز مادة كيميائية قابلة للاشتعال ، ويستخدم على نطاق واسع كوقود يطلق كميات كبيرة من الطاقة الحرارية ، والتي غالبًا ما تستخدم لتوفير التدفئة والإضاءة بسبب اللهب القوي الذي ينتجه عند الاحتراق.

على الرغم من أنها مادة كيميائية ضارة بجسم الإنسان، إلا أنها تمكنت من احتلال المرتبة الأولى من حيث الفوائد المتنوعة التي يقدمها للشعر من قديم الزمن، ومن أبرز فوائده :

1- تقوية الشعر.

2- كثافة الشعر.

3- منع تساقط الشعر.

4- منع التقصف.

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