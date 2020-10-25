نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر رد ناري من تيم حسن على سؤال غريب لمتابعة عن زوجته وفاء الكيلاني على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٥٦ مساءً (دوت الخليج)

تفاجأ الفنان السوري تيم حسن بسؤال غير متوقع من إحدى متابعاته يخص زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني وأبنائه. وقالت المتابعة لتيم الحسن: "ليش ما تنزل صور إلك ويا عيلتك كتير .. أولادك .. مرتك .. أكو سبب معين ؟ .. الله يوفقك رد .. والله تعبت.. والله أنا فاتحة التويتر كله علمودك". للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: ريم عبدالله تفجر مفاجأة صاعقة وتفضح فنانين كبار أحلام تكشف عن ممتلكاتها الضخمة بفرنسا.. والسبب اسئلة محرجة برواتب مغرية.. الاتصالات السعودية تعلن وظائف متنوعة للخريجين "200 متر" يستعد لإقتحام مسرح مهرجان الجونة هاني شاكر يدخل في نوبة بكاء على الهواء الظهور الأخير للفنانة بوسي يصدم الجمهور.. شاهد ياسمين صبري تظهر بـ"عين ضخمة" في الجونة بشرى سارة.. وزارة العدل السعودية تعلن عن وظائف شاغرة وتوضح شروط التقديم بفستان ملتصق بجسدها.. لجين عمران تكشف صدرها وتبرز أردافها والجمهور يتحرش كشفت منطقة حساسة.. مايا دياب تطل من داخل حمام السباحة في 10 صور.. رانيا يوسف تكشف إبطها وتبرز اجزاء حساسة للغاية ارتفاع مفاجئ للذهب في السعودية.. تعرف على أسعاره اليوم أسرة محمود ياسين تعلق على عدم تكريمه في مهرجان الجونة كشفت بطنها وساقها.. إنجي المقدم تخطف الأنظار بإطلالة جريئة فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز لكن رد تيم الحسن جاء صادما ومقتضبا .. حيث قال لها: أنا حر ولا لا؟ وقبل ايام، نشر الممثل السوري تيم حسن البوستر الرسمي لمسلسل "الهيبة الردّ" عبر حسابه في "إنستغرام"، معلنًا أن الأول من نوفمبر/تشرين الثاني هو موعد عرض العمل. من المقرّر أن يعرض العمل على منصة "شاهد vip" قبل عرضه على شاشة أم بي سي"mbc"، وعدد من المحطات الفضائية. وكما بات معلومًا أن البطلة التي ستقف أمام تيم في هذا الموسم هي الفنانة السورية ديما قندلفت، بالاضافة إلى انضمام الممثل ومقدم البرامج عادل كرم إلى هذا الموسم. وأقام تيم حسن دردشة مع محبيه عبر حسابه في "تويتر" بسبب غيابه الطويل عنهم، حيث كان وعدهم بلقاء إلكتروني ونفذ وعده، تيم حاول الرد على جميع الأسئلة التي وجهها المحبون له، ومن خلال إجاباته وعد تيم بعمل جديد في مصر، كما وصف مشاركة عادل كرم في مسلسل "الهيبة الردّ" معه بالرائعة. وفي رد على اختياره لدور ما يحمل رسالة معينة أجاب: "بالعشر سنوات الاولى من ٢٠٠٠ ل ٢٠١٠ ذروة الدراما السورية خدوا رسايل قد مابدكم اعمال ثقيلة فكر و عمق وتقنية في حينها جيدة شو نتيجة الرسائل ؟". وعن قول إحدى المتابعات له بأنها تحبه بأدواره القديمة، قال تيم: "لكل من الناس دور يحبه ، طبيعة الحياة سعيد حتى ولو حب حدا مشهد واحد ، الطمع ضر مانفع". كما وجه تيم تحية إلى الشعب التونسي حيث نشر صورة لكاسة شاي علق عليها: "تحية خاصة للتوانسة الحبايب هي كاسة شاي من تونس اثناء تصوير نص يوم تصويري". كما تلقى تيم عددا من الفيديوهات المضحكة والفكاهية قام بارسالها جمهوره له كي يردّ عليهم، فما كان من تيم إلا أن استجاب لأكبر عدد ممكن من محبيه. وختم تيم الدردشة مع محبيه، قائلا: "الى اللقاء اتشرفت بالجميع شكرا على كل كلمة ونصيحة ورأي وتعليق تحياتي للجميع".

انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رد ناري من تيم حسن على سؤال غريب لمتابعة عن زوجته وفاء الكيلاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع احداث نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.