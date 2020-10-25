"200 متر" يستعد لإقتحام مسرح مهرجان الجونة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:١٣ مساءً (دوت الخليج )

يستعد المخرج والمنتج المعروف "أمين نايفة"، لعرض عمله العالمي الذي ادهش "فينيسيا السينمائي" ، في مسرح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وأكد القائمون على مهرجان الجونة أنه تقرر عرض فيلم " 200 متر" لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الدورة الرابعة للمهرجان .

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وفي السياق فاز المخرج الفلسطيني أمين نايفة، اليوم بجائزة مينا مسعود عن فيلمه 200 متر، وقال "نايفة" ان هذه الجائزة مفاجاة بالنسبة له"، لافتا ان لديه مشاعر مختلطة.

وشكر مخرج "200 متر"، مينا مسعود على الجائزة واكد ان الفيلم بدأ خطواته الاولى من الجونة بدعم منه المهرجان . متمنيا أن يستمتع الحضور بالعرض.

"200 متر" من كتابة وإخراج أمين نايفة وهو إنتاج مشترك لمنتجين من فلسطين والأردن وإيطاليا والسويد، وعُرض الفيلم عالميًا لأول مرة في الدورة الـ17 لأيام مهرجان فينيسيا السينمائي .

ونال الفيلم أثناء مشاركته مشروعًا في مرحلة التطوير، جائزة مينتور آرابيا لتمكين الشباب والأطفال، في الدورة الافتتاحية لمنطلق الجونة السينمائي، كما نال عدة جوائز عالمية أخرى.

وقال انتشال التميمي مدير المهرجان: "لحظة فخر لنا حين يحقق مشروع، اختير ودُعم في منطلق الجونة السينمائي، شهرة دولية. هذا يؤكد أن مهمة المهرجان في طريقها الصحيح، كما يشجع على الاستمرار في دعم مشاريع الأفلام وصناعها في المنطقة.

واضف "لا شيء يُعادل حين ترى تحول مشروع إلى فيلم، خاصة حين تكون جزءًا من بداية تلك الرحلة، في مرحلة تطوير السيناريو، التي لا يمكن وقتها التنبؤ بإمكانيات المشروع الحقيقية".

ويتناول "200 متر" قصة مصطفى وزوجته، القادمين من قريتين فلسطينتين، يفصل بينهما جدار عازل، رغم أن المسافة بين القريتين لا تزيد على 200 متر، ويفرض وجود الحاجز تحديًا على الزوجين حين يدخل ابنهما إلى المستشفى ويُمنع مصطفى من الوصول إليه، لحظتها تتحول رحلة الـ200 متر إلى أوديسا مُرعبة.

ويقدم الفيلم من دون تناول مباشر للقضية الفلسطينية، ومن خلال أسلوب نايفة التلميحي المتمثل في المقاطع المذهلة التي تحكي جانبًا من مأساة الفلسطيني على أرضه، صورة قوية مؤثرة تمس قلب المُشاهد إنسانيًا، بغض النظر عن جنسيته أو وطنه.



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