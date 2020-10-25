ريم عبدالله تفجر مفاجأة صاعقة وتفضح فنانين كبار

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:١٥ مساءً (دوت الخليج)

أعاد رواد مواقع التواصل تداول تصريحات للفنانة السعودية ريم عبدالله كشفت فيها عن لجوء بعض الفنانين لاستخدام السحر أثناء تصوير الأعمال، من دون أن تحدد أسماء.

وقالت ريم عبر حسابها الرسمي في تطبيق"سناب شات": "أقسم بالله العظيم أن بعضهم يستخدم السحر والشعوذة والخزعبلات ظناً منهم أن هذا سيأتي بحب الناس لهم".

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وأضافت: "أنا عشت مع البعض أيام التصوير وشفت العجب من خرافاتهم وخزعبلاتهم".

وأكدت النجمة السعودية أن المجتمع الفني ليس مجتمعاً ملائكياً وفيه "الطيب" والرديء، وتابعت:" للأسف أن الرديء أكثر".

ووجهت رسالة في الوقت نفسه للمعجبين والمعجبات بالحذر في التعامل معهم، وقالت: "صدقوني أنتم في نعمة محسودين عليها، لذلك لا تتركوا مجال لأي أحد ليتسلق على أكتافكم وهناك من يتمنون لكم السوء ويعيشون حياتكم بل وينتظرون منكم الزلّة لتشويه سمعتكم ثم يظهرون بمظهر ملائكي "، موضحة: "بمعنى آخر حياتكم الشخصية وخصوصياتكم دعوها خارج الموضوع والحذر واجب".

وريم عبد الله هي ممثلة سعودية عرفت أثناء ظهورها في مسلسل طاش ما طاش بموسمه الرابع عشر مع الثنائي عبد الله السدحان وناصر القصبي في عام 2006 وواصلت مشوارها الفني بالمشاركة في قرابة 30 مسلسل.

وكانت ريم عبد الله غابت عن موسم رمضان الماضي حيث توقف تصوير الجزء الثاني من مسلسلها الدرامي السعودي "عندما يكتمل القمر" والذي كان من المقرر عرضه في رمضان الماضي على شاشة mbc؛ نتيجة انتشار وباء كوفيد.

ويستعرض المسلسل المكون من 25 حلقة العالم السفلي والجن والسحر وهو من تأليف الكاتب علاء حمزة، وإخراج عمر الديني.



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