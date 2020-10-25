أحلام تكشف عن ممتلكاتها الضخمة بفرنسا.. والسبب اسئلة محرجة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٤١ مساءً (دوت الخليج )

تعرضت الفنانة أحلام، لموجة أسئلة محرجة للغاية من قبل جمهورها في الساعات الماضية عقب الهجوم الذي شنته على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جراء تصريحاته بعدم تخلي بلاده عن الرسومات المسيئة للرسول محمد (ص) وللرموز الإسلامية.

ووجهت إحدى المتابعات سؤالا محرحا لـ"أحلام" عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قالت فيه :" فقنا وصحينا وصحصحنا خبرينا شو نعمل بعدين ؟ وخبرينا شو حتعملي انتي ببيتك بدوفيل والأزياء والمجوهرات الفرنسية ، يكفي عبث بمشاعر الناس".

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لتردت الفنانة الإماراتية في الحال ، باعتراف غاضب بما ذكرت المتابعة، قائلةً :"احترمي نفسك بيتي في فرنسا ودوڤيل ما اشتراهم لي مكرون من فلوسي وفرنسا مش بلد ابوه بالوراثه وبدل ما تتفلسفين اكتبي تغريده لرسول الله لعلها تشفع لك. إلا رسول الله يا فرنسا، قالت يكفي عبث بمشاعر الناس للاسف في ناس ماتت مشاعرها".

وفي السياق سألت متابعة أخرى الفنانة أحلام، ضمن حزمة أسئلة مشابهة من قبل متابعين آخرين ، ساخرة :"طيب يا احلام بتقاطعين الماركات العالميه لو كيف؟"، لترد أحلام بدورها قائلة :"هو ما يمثل الا نفسه واعرف كثير فرنسيين مش راضيين بس للمعلومه".

وكانت الفنانة الإماراتية، قد أعربت عن غضبها بسبب الإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ونشرت أحلام عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، صورة لماكرون وعليها آثار حذاء، معلقة بالقول "أفيقوا.. إلا رسول الله..حسبي الله عليكم ونعم الوكيل..إلا حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم..وينكم نايمين".

وتصدر هاشتاج "إلا رسول الله" خلال الساعات الماضية عبر موقع تويتر في العديد من الدول العربية، وطالب المعلقون بمقاطعة المنتجات الفرنسية كحملة للدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وسط تنديد واسع بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وجاءت هذه الحملة، ردا على إعلان ماكرون في حفل تأبين المدرس الفرنسي المقتول صاموئيل باتي، أنه سيستمر فى نشر الصور المسيئة للرسول، وأنه سيستمر في وضعها في الميادين العامة وتوزيعها على الطلاب، قائلاً: "سنواصل أيها المعلم سندافع عن الحرية التى كنت تعلمها ببراعة، وسنحمل راية العلمانية عالياً".



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