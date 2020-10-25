نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر منها ربط الشعر.. 4 أسباب غير متوقعة للإصابة بالصداع على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٠٠ مساءً (دوت الخليج)

يعتقد بعض الأشخاص أن قلة النوم والتعرض المستمر للضغوط النفسية هما السببان الوحيدان وراء الشعور بالصداع، وهذا غير صحيح، فبخلاف الأمراض التي تسبب آلام الرأس، هناك عوامل أخرى غير متوقعة وراء الإصابة بهذا العرض المزعج.

1- الخوف من العمل الخوف من الرؤساء في العملحالة من التوتر والقلق والخوف تتملك البعض عند التعامل مع رؤسائهم في العمل، مما يؤدي إلى ارتفاع هرموني الكوريتزول والأدرينالين بالجسم، وهو ما يزيد من فرص الإصابة بالصداع النصفي.

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2- الدايت صداع الدايتيعتبر الصداع من المشكلات الصحية المنتشرة بشكل كبير بين متبعي الدايت، ويرجع السبب إلى قلة تناول الطعام أو تخطي وجبات بعينها، رغبة في فقدان الوزن، ومع نقص الفيتامينات والمعادن بالجسم، يتضرر الدماغ وترتفع فرص الإصابة بآلام الرأس.

3- التدخين التدخينمن الخرافات الشائعة المرتبطة بالتدخين أنه يساعد على التخلص من آلام الرأس المزعجة، بل على العكس، إذ تتسبب مادة النيكوتين في ضيق الأوعية الدموية الموجودة بالدماغ، ومع قلة الدم المحمل بالأكسجين المتدفق إليه، تحدث الإصابة بالصداع.

4- ربط الشعر ربط الشعرتعتاد بعض النساء على شد الشعر إلى الخلف وربطه برباط مطاطي، دون العلم أن هذه التسريحة تزيد من الضغط على فروة الرأس، وتشكل عبئًا كبيرًا على بصيلات الشعر، المعروف أنها تحتوي على الكثير من الأعصاب الحساسة، الأمر الذي يتسبب في الإصابة بآلام الصداع.



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