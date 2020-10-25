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صنعاء - ميسرا اسماعيل - طالبت وزارة الخارجية الفرنسية الدول الإسلامية التخلي عن مقاطعة المنتجات التي تتم صناعتها في فرنسا على خلفية التوتر الناجم عن قضية الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد، والتي تعمدت فرنسا من خلالها استفزاز مشاعر مليار ونصف المليار مسلم، وتحريض مواطنيها على المسلمين.

دعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية

وقالت الوزارة في بيان أصدرته الأحد، إن الأيام الأخيرة شهدت دعوات في عدد من دول الشرق الأوسط لمقاطعة المنتجات الفرنسية، خاصة الغذائية، إضافة إلى دعوات للتظاهر ضد فرنسا بسبب نشر رسوم كاريكاتورية تعتدي على قدسية النبي محمد.

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فرنسا توجه رسالة “عاجلة” إلى الدول الإسلامية بشأن مقاطعة منتجاتها

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وفي لهجة وقحة تجاوزت نهج فرنسا بإشاعة الكراهية والإساءة إلى الأديان اعتبرت الخارجية الفرنسية أن “هذه الدعوات للمقاطعة لا أساس لها ويجب وقفها فورا، مثل كل الهجمات التي تستهدف بلادنا والتي تدفع إليها الأقلية المتطرفة”.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ألقى خطابا يحرض فيه على الكراهية والعنف ضد المسلمين، وصف فيه باتي بـ”وجه الجمهورية”، متعهدا بألا تتخلى فرنسا عن الرسوم الكاريكاتورية المسيئة، فيما وصف المسلمين في فرنسا بالانفصاليين موجها باتخاذ إجراءات جديدة تضيق على المسلمين في فرنسا.

المصدر: وكالات