نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شاهد جمال الفنانة أيتن عامر بعد الدايت.. صور على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٥٨ مساءً (دوت الخليج)

خرجت الفنانة آيتن عامر عن المألوف في فعاليات مهرجان الجونة بالدورة الرابعة وارتدت بدلة ميتاليك بدت فيها بقوام رشيق أبرز خسارتها للوزن التى اكتسبتها بسبب فترة الحمل وولادة إبنها (يوسف).

وتميزت البدلة بأنها مزيج من اللوني الأسود والأوكسديه، ومصنوعة من قماش الباييت، وارتدت أسفلها توب أسود.

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كما ارتدت أيتن حقيبة باللون الأسود صغيرة، واعتمدت إكسسوارات أنيقة أقتصرت على إسورة سيلفر وساعة.

واعتمدت آيتن مكياجا صاخبا وليب ستيك أحمر أبرز ملامحها، وأما تسريحة الشعر فتركته منسدلا.

وكانت الفنانة المصرية قد شاركت جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستجرام)، بصورة لها بالوزن المثالي بعد الانتهاء من التدريبات.

وأرفقت أيتن تلك الصورة بالتعليق قائلة: "أنها رحلة طويلة جدا، ولكن أخيرا عدت إلى المسار الصحيح، شكرا لك أيتها المدربة، وشكرا على دعمكم".

في أشارة إلي لمدربة اللياقة البدنية روانا البدري، التي ساعدتها للوصول إلى الوزن المثالي بعد رحلة كفاح طويلة، امتدت من ولادة إبنها الثاني عام 2018.

في سياقٍ مُتصل، أعلنت أيتن عامر سابقاً، التحدي لاستعادة الوزن في شهر أكتوبر من العام 2018، وأطلقت هاشتاج “الدايت للجدعان”، حيث قالت إنها ستشارك متابعيها يوميات التخلص من الوزن الزائد، وأنها مستعدة لتبادل الخبرات معهم، كما عبرت أيتن وقتها عن صدمتها عندما بلغ وزنها 80 كيلو جرام عقب ولادة ابنها الثاني.

وأكدت أنها اتفقت مع زوجها مدير التصوير محمد عز العرب، على اللجوء لبرنامج غذائي صارم يستمر 3 شهور حتى تعود إلى وزنها الطبيعي 60 كيلوجرام.

وعلي الصعيد الفنى، تواصل أيتن عامر تصوير دورها في (مسلسل في يوم وليلة9 الذي ينتمي لنوعية 45 حلقة، وتجسد دور زوجة البطل، الذي يجسده أحمد رزق، ولديها طفلة منه عمرها 13 عاما، وتتوالى الأحداث والمفاجآت التي تكشفها الحلقات الأولى حتى تنفصل عنه بعد العديد من الخلافات بينهما، ويشاركهما في بطولة المسلسل محمد جمعة، ونضال الشافعي، وصلاح عبد الله، ومحمد مهران، وولاء الشريف، وداليا مصطفى، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل.



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