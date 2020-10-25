إبنة رجاء الجداوي تُخلي مسؤوليتها من إقتحام وتكسير قبر والدتها.. صور

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٠٦ مساءً (دوت الخليج )

أخلت أميرة مختار، ابنة الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي، مسؤوليتها بشأن اقتحام وتكسير قبر والدتها من قبل كلاب وقطط وأسراب من الحشرات، نتيجة عدم ترميمه وترميم المقبرة بكاملها، موضحًة أنها غير منوط بها معالجة هذا الأمر كونها أصغر من يتواجد في عائلة والدتها وأن هناك من هو مسؤول عن معالجة الوضع.

وقالت مختار إن مقبرة والدتها تحت الترميم منذ أكثر من عام، وان الترميم لازال مستمرًا بعدما تقرر ضم مساحة من المقبرة لشارع رئيسي بالقرب منها، وذلك في معرض ردها على إحدى متابعاتها التي أكدت أنها شاهدت مقطع فيديو أثار الحزن بداخلها بسبب الوضع السيء للمقبرة لاسيما وأن هذا لا يليق بفنانة كبيرة مثل رجاء الجداوي.

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وأوضحت المتابعة التي تُدعى "مونيا غريب" في تعليق لها عبر إحدى منشورات أميرة مختار في حساب والدتها رجاء الجداوي عبر موقع "إنستغرام، قائلة : "الله يرحمها، معلش يا أميرة تقبلِ مني الكلمتين، أنا دخلت على فيديو طلعلي المدفن بتاع مدام رجاء، هو مالو المدفن مكسر وكأنو صار له سنين، ومكسور على الجنب وفيه فتحة كبيرة وتدخل فيه الحشرات".

وأضافت المتابعة قائلًة: "والله حزنت لأننا نحبها وفنانة شيك وكل العالم حزن عليها، وهي صارت بتهم كل الناس، ياريت يترتب المدفن ويكون يليق بفنانة قديرة، وأنا استسمحك يا أميرة لو اتدخلت بس حزنت عليها ياريت تأخذها بعين الاعتبار كانت كل التعليقات هي بنتها فين؟".

وجاء رد ابنة رجاء الجداوي بقولها: "هو بالفعل هو تحت الترميم من أكثر من سنة، ومازال تحت الترميم والفتحة الخلفية لأن هذه المساحة سوف تؤخذ لتكملة الشارع، أما عن سؤال اين ابنتها فأنا غير مسؤولة عن الترميم، هناك كِبار العائلة هم المسؤولين".

وتابعت أميرة مختار قائلًة: "ومامي كانت تدير ذلك لأنها الكبيرة لكن المدفن ده مدفن العائلة وأنا أصغر العائلة.. وشكرًا للاهتمام وكما كانت تقول أمي، مش مهم فوق شكله إيه، المهم تحت منور قد إيه، اللهم أَنِر قبورنا جميعًا".

يذكر أن الفنانة المصرية رجاء الجداوي، فارقت الحياة في 5 يوليو الماضي عن عمر يناهز 82 عامًا، إثر تدهور حالتها الصحية، بعد صراعها مع فيروس كورونا، ومكوثها بمستشفى العزل في محافظة الإسماعيلية لعدة أيام حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.





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