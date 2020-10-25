بطلة مسلسل ابنة السفير تفقد عذريتها على يد هذا الممثل الشهير

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:١٦ مساءً (دوت الخليج)

تداولت وسائل إعلام تركية، فيديو مسرب للنجمة التركية الحسناء ناصليهان أتاغول بطلة مسلسل "حب أعمى"، وهي بوضعية فاضحة.

وبحسب وسائل الإعلام التركية فإن الفيديو يعود خلال مشاركة النجمة مع النجم التركي أنجين أكيوريك مسلسل “ابنة السفير” الذي نال نسبة مشاهدة عالية جدًا.

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وبسبب الفيديو تعرضت النجمة لإنتقادات كثيرة، ولغضب كبير من جمهورها بعد تأديتها لمشهد جنسي على التخت، واكتشاف أنجين أن نسليهان فقدت عذريتها في سياق المسلسل.

وكان أنجين أثنى على شريكته في “ابنة السفير” ووصفها بالمرأة الجميلة التي تجذب كل الأنظار وتسحر الجميع أينما تواجدت.

تغزل بها مطوّلًا بعد تصدر مسلسلهما الجديد (ابنة السفير) نسب المشاهدة وقال: (هذه السيدة الجميلة لها سحر خاص وطاقة إيجابية تتمتع بها تجعل الجميع ينجذبون إليها دون أن يشعروا).

الجدير بالذكر أن ناسليهان أتاجول متزوجة من النجم قادير أوغلو الذي قالبلته خلال تصويرهما مسلسل "فاتح حربية" عام 2014 ثم وقعا في الحب وتزوجا في حفل صاخب وفخم في صيف عام 2016.

https://www.instagram.com/p/B6qre1pHsRX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/B6qre1pHsRX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by ﮼اوسي???? (@osi) on Dec 29, 2019 at 10:46am PST





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