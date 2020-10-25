أحمد فهمي يربط حذاء هنا الزاهد ليقال عنه كيوت.. شاهد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٣٤ مساءً (دوت الخليج )

قال الفنان المصري أحمد فهمي إنه بصدد الذهاب إلى مهرجان الجونة السينمائي، ليقوم بربط حذاء زوجته الفنانة هنا الزاهد، ليقال عنه كيوت.

وكتب فهمي على حسابه بموقع تويتر قائلًا: "إن شاء الله هروح مهرجان قريب وربنا يكرمني ورباط جزمة "هنا" يتفك مثلا وأوطي أربط لها الجزمة عشان يتقال عليّا كيوت وقد إيه جميل".

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واثارت تدوينة الفنان المصري الساخرة جدلا واسعا بين متابعيه، فمنهم من علق بإيموجي ضحكة، ومنهم من كتب تعليقات ساخرة منه، واعتبروا تغريدته إساءة له .

ويستعد أحمد فهمى لتصوير فيلمه الجديد "حلم سوسن" خلال الايام القليلة المقبلة ، بعد أن تم الإستقرار بشكل نهائي على فريق العمل والمخرج.

ويشارك فى بطولة الفيلم مع أحمد فهمى كل من روبى وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت وخالد أنور، ومايان السيد، وهو من تأليف إيهاب بليبل وأحمد فهمى، واخراج أحمد الجندي.

يذكر أن أحدث أعمال أحمد فهمى مسلسل "رجالة البيت" والذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته اكرم حسنى وويزو، وهو من إخراج أحمد الجندي.



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