أول رئيس دولة عربية يدخل الحجر الصحي بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا (الاسم)

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عدن - نيرة ابو خليفة - أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية بأن رئيس البلاد عبد المجيد تبون دخل الحجر الصحي لمدة خمسة أيام، بعد تشخيص حالات إصابة بفيروس كورونا بين مسؤولين بالرئاسة وأعضاء الحكومة. نص بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية على حسابها في الفيسبوك: جديد أخبار دوت الخليج: "بعدما تبين أن العديد من الإطارات السامية برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، قد ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا، نصح الطاقم الطبي للرئاسة، رئيس الجمهورية، بمباشرة حجر صحي طوعي، لمدة خمسة أيام ابتداء من 24 أكتوبر 2020.". المصدر: روسيا اليوم

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