نشكركم على قرائتكم خبر ضاحي خلفان يعلق على إساءة ماكرون للنبي محمد وتطاوله على الإسلام .. وردود تستنكر على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - على طريقة المثل القائل “بعد الهنا بسنة”، خرج قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان على استحياء ليرد على تطاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الإسلام والنبي محمد وقبوله بنشر الرسوم المسيئة للرسول الكريم.

واستذكر خلفان، صفات جيدة في ماكرون خلال انتقاده له، وقال في تغريدة رصدتها “وطن”: “صدمت لخطاب الكراهية الذي القاه الرئيس الفرنسي ماكرون قبل مدة، ولم اتصور ان هذا القائد الشاب يحمل كل هذا الحقد على دين مليار ونصف، دين يحمل كل معاني التسامح، ولم أعلق حينها”.

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وأضاف ضاحي خلفان في تغريدة ثانية قائلاً :” كنت اظن ان احقادا كهذه الاحقاد التي عبر عنها الرئيس الفرنسي زالت مع دخول العالم للقرن الحادي والعشرين..لكن للأسف ..رأيناها تخرج من افواه من يزعمون ويتزعمون الحضارة الحديثة “.

وناشد ضاحي خلفان المسلمين بالا يكون لهم ردة فعل على أفعال ماكرون قائلاً ” الترفع من قيم الاسلام”.

وزاد :” الاديان ليست سببا في خروج البعض عن تعاليم التسامح والتراحم والتعاون الانساني…والتصرفات الشخصية ….تصرفات شخصية لا علاقة لها بالاديان “.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة ضاحي خلفان، واليت جاءت خجلاً من متابعيه ومدحاً لماكرون أكثر من أن تكون ذماً، معبرين عن استنكارهم لصمت الإمارات على تصريحات ماكرون.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء حفل تأبين باتي الذي أقيم في جامعة السوربون إن فرنسا لن تتخلى عن الرسومات “وإن تقهقر البعض”، مضيفا أن باتي قتل لأن “الإسلاميين يريدون الاستحواذ على مستقبلنا”.

ولم يمر هذا الخطاب مرور الكرام، بل أشعل وسائل التواصل الاجتماعي التي طالبت بمقاطعة المنتجات الفرنسية على وسم #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في معظم الدول العربية، بالإضافة إلى وسم #ماكرون_يسيء_للنبي و#إلا_رسول_الله التي عبر المدونون فيها عن غضبهم الشديد من استمرار نشر الرسوم التي تسيء لنبي الإسلام.

المصدر: وطن