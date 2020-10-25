اشتباكات عنيفة بالسواطير ودهس بالسيارات وصدام جنوني في دولة خليجية وهكذا كانت النهاية! (فيديو)

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عدن - نيرة ابو خليفة - تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمشاجرة عنيفة نشبت بين مجموعة من الشباب وصلت إلى حد محاولات الدهس والقتل بالسواطير في منطقة أبو فطيرة، بمحافظة مبارك الكبير في دولة الكويت.

وشوهد بفيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 4 شُبان يتشاجرون بالسواطير وبجانبهم سيارتين، فتتحرك إحداهما وتحاول دهس أحد الشبان، لتُلاحقها السيارة الأخرى وتصدمها وتلتصق بها، في مشهد مُروع وخطير أدى أيضاً إلى أضرار واضحة في السيارتين. وطالب النشطاء بسرعة تحديد هوية الجناة والقبض عليهم ومحاكمتهم لردع الخارجين عن القانون. جديد أخبار دوت الخليج:



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