فضيحة الجونة.. الرياح تتلاعب بفستان نسرين طافش وتكشف المستور

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٠٠ مساءً (دوت الخليج)

أعاد رواد مواقع التواصل تداول فيديو مصور يظهر تعرض الفنانة السورية نسرين طافش، لموقف محرج، خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الثالثة العام الماضي.

يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق الدورة الرابعة من المهرجان الجمعة والذي تستمر فعالياته من 23 من شهر أكتوبر الجاري وحتى 31 من الشهر نفسه.

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وطار فستان نشرين طافش القصير على السجادة الحمراء بسبب الهواء في دورة المهرجان السابقة العام الماضي لكنها تداركت الأمر ووضعت يدها على الفستان كي لا يطير بحسب ماظهر في الفيديو.

وفي افتتاح المهرجان الجمعة، اعتمدت نسرين طافش إطلالة لافتة حيث تميز فستانها بقصة الكتف الواحدة والحزام الأسود الذي حدد الخصر بالإضافة إلى لونه الأنيق.

https://www.instagram.com/p/CGtDOs1hILh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGtDOs1hILh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh) on Oct 23, 2020 at 4:07pm PDT

وانهالت التعليقات من جمهور طافش الذي أثنى على جمال اطلالة الفنانة ونحافة خصرها ورشاقة جسمها في التعليقات على الصور.

كما تغزل الجمهور بمكياج طافش وفستاتها المميز في التعليقات وشبهو اطلالتها باطلالة ياسمين صبري التي أبهرت الجمهور بفستان أزرق أنيق مشابه لفستان طافش.

والجدير بالذكر ان طافش كانت قد احتلت الترند في الموسم الفائت من مهرجان الجونة باطلالاتها المميزة وتصاميم فساتينها المبدعة الملائمة لجسدها الرشيق.



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