زوجة أحمد السقا تخلع البدلة الرجالي وتلبس تيشيرت خاطف للأنظار

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٠٣ مساءً (دوت الخليج )

أطلت الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، مجدداً من على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي، بشكل وملامح رائعة خطفت بها أنظار الجمهور .

وظهرت مها الصغير في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي، بإطلالة جديدة وأنيقة ، ارتدت لها تيشيرت ابيض ونسقت معه جيب بالوان مختلفة.

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واختارت تسريحة شعر منسدلة على كتفيها على الريد كاربت، واعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ مع أحمر قليل من اخمر الشفاه وهو ما يتناسب مع إطلالتها الرائعة.

وحازت هذه الإطلالة على تفاعل كبير من قبل متابعي الإعلامية المصرية ، عبر حسابها على موقع إنستغرام، وامطروها بكلمات إعجاب وغزل .

https://www.instagram.com/p/CGxbkC0AkHp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGxbkC0AkHp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Maha Al Sagheer (@mahaalsagheer) on Oct 25, 2020 at 8:57am PDT

يذكر أن الاعلامية مها الصغير أثارت جدلا واسعا على السوشيال ميديا وتصدرت مؤشرات البحث اثناء افتتاح مهرجان الجونة ، بسبب ظهورها مرتديةً جاكيت أسود طويل فوق فستانها الأحمر ، وصفه البعض بالبدلة الرجالي.

و"الجونة" يعد وأحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة كبيرة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، والى تعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.



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