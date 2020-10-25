نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر صورة مسربة لمي عمر وزوجها في وضع فاضح تغضب الجماهير.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٥٨ مساءً (دوت الخليج)

تثير الفنانة المصرية مي عمر، الجدل بشكل متكرر بملابسها والصور التي تشارك الجمهور بها وتظهر فيها بجرأة تفوق الحد المعقول.

ومن أكثر الصور التي أثارت الجدل حول مي عمر، هي صورة ظهرت فيها مع زوجها المخرج محمد سامي، وهما في البحر حيث كانت تقبله وهما شبه عاريين، الأمر الذي دفع الكثيرين للهجوم عليها وعلى زوجها الذي يتعمد إثارة الجدل حولهما بصور فاضحة.

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يذكر أن آخر أعمال مي عمر كان مسلسل "الفتوة" والذي قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، رياض الخولي.

وغابت مي هذه المرة عن مهرجان الجونة بسبب انشغالها بتصوير مسلسل "لؤلو" الذي تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما ويشاركها بطولته أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، ادوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وعدد آخر من الفنانين الشباب.





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