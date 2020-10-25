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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ستُعرض 3 سيارات من الخمسينيات، وتتميز بطابع مستقبلي لدار مزادات "سوذبي"، ويُقدر أن تصل قيمتها إلى 20 مليون دولار. وتتميز كل من سيارات ".The Alfa Romeo B.A.T" بشكلها الفريد الذي يوحي بأفلام الخيال العلمي. قد يهمك أيضًا: أول عاصمة عربية تضرم النيران في مقر السفارة الفرنسية احتجاجا على الرسوم المسيئة لنبي الإسلام محمد ماذا يحدث للدماغ قبل 30 ثانية من الوفاة؟.. "حل لغز الموت" أول رد سعودي رسمي على الرسوم المسيئة للنبي محمد وموقف ماكرون العدائي كأنها خرجت من أفلام الخيال.. هذه السيارات الأكثر روعة معروضة للبيع وقد يصل سعرها ل20 مليون دولار (شاهد) السعودية.. شاهد كيف تحولت محاولة سطو على متجر في الرياض إلى كابوس؟؟ زعيمة فرنسية متطرفة تدعو حكومة بلادها لإغلاق متاجر المسلمين ومصادرتها: هناك فرنسيون يأكلون الحلال دون علمهم! متسولة تملك 5 عمارات و3 مليون جنيه رصيد في هذه الدولة العربية.. وهكذا تم اكتشاف أمرها كلام “حساس” منسوب لـ رغد صدام حسين .. والأخيرة تثير الجدل وهذا ما قالته فرنسا توجه رسالة “عاجلة” إلى الدول الإسلامية بشأن مقاطعة منتجاتها أشباح تظهر على نظارة فتاة أثناء التقاطها صورة سيلفي يشتري بطاقة يانصيب عن طريق الخطأ ويربح 2 مليون دولار! فرنسا.. هكذا كان مصير شاب أردني وشقيقته بعد تصريحات ماكرون والسبب صادم تطور جديد في قضية فتى الزرقاء التي هزت الأردن .. وهذا ما قررته المحكمة بحق المجرمين احذفها فورًا من جهازك.. الخبراء يكتشفون 10 تطبيقات شهيرة على أندرويد تسرق بياناتك الشخصية وتتجسس عليك إسرائيل تكشف مفاجاة بشأن امتلاك قطر مقاتلات "إف-35" الأمريكية اكتشاف علامة رئيسية رابعة لفيروس كورونا.. لا تتجاهلها هذه هي الدول التي أدانت الرسوم المسيئة للنبي محمد (الاسماء) أول دولة عربية تنتفض وتخرج فيها مظاهرات غاضبة احتجاجا على إساءة فرنسا للنبي محمد درون تقصف قاعدة الملك خالد ومطار أبها .. وإعلان عاجل للسلطات السعودية الكشف عن مصير الأم العراقية التي ألقت طفليها في نهر دجلة زوجة أحمد السقا تثير السخرية أثناء إطلالتها في مهرجان الجونة.. والجمهور مصدوم (شاهد) هذه العلامة تدل إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم بشكل خطير أقوى رد من اردوغان على التهديدات الأمريكية بشأن منظومة "إس-400".. ماذا قال؟؟ محمد بن زايد يتخذ قرارا جريئًا لصالح تركيا ومراقبون يعتبرونه “طعنة في ظهر” المملكة العربية السعودية وحليفه بن سلمان الفنانة أحلام الإماراتية تنشر فيديو للحوثيين في صنعاء وتصرخ: وينكم يا مسلمين؟؟!! انصروا رسول الله.. زلزلوا الأرض من تحت أقدام ماكرون حمار يتحول إلى قضية رأي عام في هذه الدولة العربية!.. ما هي القصة؟؟ إسرائيل تفجر مفاجأة وتكشف موعد تطبيع السعودية وسلطنة عُمان مقبرة رجاء الجداوي محطمة من الداخل والحشرات تخرج من القبر.. وتعليق مفاجئ من ابنتها: أنا غير مسؤولة! (شاهد الفيديو) الكويتية ريم الشمري تنفجر غاضبة بسبب الريشة التي على رأس حليمة بولند ! .. فيديو كابوس مرعب يطارد الإعلامي المصري عمرو أديب كل ليلة!..خاف نفسك وعلى عيلتك وعلى والدتك احذر من تناول هذه الأشياء فهي سبب رئيسي في ارتفاع ضغط الدم

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ووصفتها دار المزادات بأنها "من بين تصاميم السيارات الأكثر روعة، والتي لا تُنسى على الإطلاق". وصُنعت هذه السيارات لعرض التصميم الهندسي الثوري، والديناميكيات الهوائية الرائدة في تلك الحقبة. ولأول مرة، تُعرض هذه السيارات كقطعة واحدة، ويُقدر أن قيمتها ستكون بين 14 مليون دولار إلى 20 مليون دولار في المزاد المسائي الذين سيأخذ محله في 28 أكتوبر/تشرين الأول بنيويورك. وصُممت السيارات من قبل المصمم الإيطالي فرانكو سكاليوني، وشركة "Carrozzeria Bertone"، ثم كُشفت أمام الجمهور على مدى 3 أعوام بمعارض في 1953، و1954، و1955. ولم تُعرض السيارات معاً قط في الخمسينيات، وتم بيعها بشكل منفصل لهواة جمع بعد عرضها. وأُعيد لم شمل الثلاثي لفترة قصيرة في معرض السيارات الكلاسيكي "Pebble Beach Concours d'Elegance" في عام 1989، واُشتُريت بعد ذلك من قبل شخص واحد. ولكن، حتى في حال بيعت السيارات مقابل 20 مليون دولار، فإنها لن تكون الأغلى. وفي عام 2018، بيعت سيارة "فيراري 250 GTO" من عام 1962 مقابل 48.4 مليون دولار في مزاد "آر إم سوذبي" السنوي للسيارات في مونتيري، وهو رقم قياسي لأي سيارة بيعت في مزاد على الإطلاق. وفازت تلك السيارة ببطولة "GT" الإيطالية عام 1962، كما أنها حققت أكثر من 15 انتصاراً في سباقات بين عامي 1962 إلى 1965. المصدر: سي إن إن

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